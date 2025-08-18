Lisätietoja FAI-rahakkeesta

Freysa-logo

Freysa – hinta (FAI)

1FAI - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.01231
$0.01231
-0.64%1D
USD
Reaaliaikainen Freysa (FAI) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 02:49:46 (UTC+8)

Freysa (FAI) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.01225
$ 0.01225$ 0.01225
24 h:n matalin
$ 0.01301
$ 0.01301$ 0.01301
24 h:n korkein

$ 0.01225
$ 0.01225$ 0.01225

$ 0.01301
$ 0.01301$ 0.01301

$ 0.07998781711421425
$ 0.07998781711421425$ 0.07998781711421425

$ 0.000012666083405308
$ 0.000012666083405308$ 0.000012666083405308

-0.09%

-0.64%

-10.15%

-10.15%

Freysa (FAI) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.01231. Viimeisen 24 tunnin aikana FAI on vaihdellut alimmillaan $ 0.01225 ja korkeimmillaan $ 0.01301 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. FAI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.07998781711421425, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.000012666083405308.

Lyhyen aikavälin tuloksissa FAI on muuttunut -0.09% viimeisen tunnin aikana, -0.64% 24 tunnin aikana ja -10.15% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Freysa (FAI) -rahakkeen markkinatiedot

No.364

$ 100.82M
$ 100.82M$ 100.82M

$ 54.39K
$ 54.39K$ 54.39K

$ 100.82M
$ 100.82M$ 100.82M

8.19B
8.19B 8.19B

8,189,700,000
8,189,700,000 8,189,700,000

8,189,700,000
8,189,700,000 8,189,700,000

100.00%

BASE

Freysa-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 100.82M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 54.39K. FAI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 8.19B ja sen kokonaistarjonta on 8189700000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 100.82M.

Freysa (FAI) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Freysa-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.0000793-0.64%
30 päivää$ -0.00502-28.97%
60 päivää$ -0.00325-20.89%
90 päivää$ -0.00825-40.13%
Freysa-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään FAI-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.0000793 (-0.64%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Freysa 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.00502 (-28.97%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Freysa-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, FAI-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.00325 (-20.89%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Freysa-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.00825 (-40.13%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Freysa (FAI)?

Tarkista Freysa-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Freysa (FAI)

FAI is an AI concept token.

Freysa on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Freysa-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista FAI-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Freysa-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Freysa-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Freysa-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Freysa (FAI) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Freysa (FAI) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Freysa-rahakkeelle.

Tarkista Freysa-rahakkeen hintaennuste nyt!

Freysa (FAI) -rahakkeen tokenomiikka

Freysa (FAI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää FAI-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Freysa (FAI) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Freysa:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Freysa MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

FAI paikallisiin valuuttoihin

$0.01231
Freysa-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Freysa toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Virallinen Freysa-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Freysa”

Paljonko Freysa (FAI) on arvoltaan tänään?
FAI-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.01231 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on FAI-USD-parin nykyinen hinta?
FAI -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.01231. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Freysa-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen FAI markkina-arvo on $ 100.82M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on FAI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
FAI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 8.19B USD.
Mikä oli FAI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
FAI saavutti ATH-hinnaksi 0.07998781711421425 USD.
Mikä oli FAI-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
FAI-rahakkeen ATL-hinta oli 0.000012666083405308 USD.
Mikä on FAI-rahakkeen treidausvolyymi?
FAI-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 54.39K USD.
Nouseeko FAI tänä vuonna korkeammalle?
FAI saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso FAI-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 02:49:46 (UTC+8)

Freysa (FAI) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

FAI-USD-laskin

Summa

FAI
FAI
USD
USD

1 FAI = 0.01231 USD

Treidaa FAI-rahaketta

FAIUSDT
$0.01231
$0.01231$0.01231
-0.72%

Liity MEXCiin tänään

-- spot-takaajan maksu, -- spot-ostajan maksu
-- Futuurien takaajan maksu, -- futuurien ostajan maksu