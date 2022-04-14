Freysa (FAI) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Freysa (FAI) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Freysa (FAI) -rahakkeen tiedot FAI is an AI concept token. Virallinen verkkosivusto: https://www.freysa.ai/ Block Explorer: https://basescan.org/token/0xb33Ff54b9F7242EF1593d2C9Bcd8f9df46c77935 Osta FAI-rahaketta nyt!

Freysa (FAI) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Freysa (FAI) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 108.35M $ 108.35M $ 108.35M Kokonaistarjonta: $ 8.19B $ 8.19B $ 8.19B Kierrossa oleva tarjonta: $ 8.19B $ 8.19B $ 8.19B FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 108.35M $ 108.35M $ 108.35M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.09678 $ 0.09678 $ 0.09678 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000012666083405308 $ 0.000012666083405308 $ 0.000012666083405308 Nykyinen hinta: $ 0.01323 $ 0.01323 $ 0.01323 Lue lisää Freysa (FAI) -rahakkeen hinnasta

Freysa (FAI) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Freysa (FAI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä FAI-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta FAI-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät FAI-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu FAI-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka FAI-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Freysa (FAI) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita FAI-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan FAI-rahakkeita MEXCistä nyt!

Freysa (FAI) -rahakkeen hintahistoria FAI -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu FAI-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

FAI-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne FAI-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? FAI-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso FAI-rahakkeen hintaennuste nyt!

