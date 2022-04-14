fact (FACT) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu fact (FACT) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
USD

fact (FACT) -rahakkeen tiedot

FACT0RN uses integer factorization as its PoW instead of hashing. The RSA cryptographic system has been widely used to secure data online by relying on the difficulty of factoring integers. Banks today use it to secure their data. fact0rn development was funded by Coinbase.

Virallinen verkkosivusto:
https://fact0rn.io/
Valkoinen paperi:
https://drive.google.com/file/d/1AJ5_MTIhdI-lz8X35WGi20JNnbN_q2vn/view
Block Explorer:
https://factexplorer.io/

fact (FACT) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu fact (FACT) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 3.23M
$ 3.23M
Kokonaistarjonta:
$ 1.06M
$ 1.06M
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 1.06M
$ 1.06M
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 3.23M
$ 3.23M
Kaikkien aikojen korkein:
$ 110
$ 110
Kaikkien aikojen alin:
$ 1.7893721466391157
$ 1.7893721466391157
Nykyinen hinta:
$ 3.04
$ 3.04

fact (FACT) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

fact (FACT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä FACT-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta FACT-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät FACT-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu FACT-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka FACT-rahaketta ostetaan

Oletko kiinnostunut lisäämään fact (FACT) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita FACT-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista.

fact (FACT) -rahakkeen hintahistoria

FACT -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia.

FACT-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne FACT-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? FACT-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.