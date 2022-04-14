fact (FACT) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu fact (FACT) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

fact (FACT) -rahakkeen tiedot FACT0RN uses integer factorization as its PoW instead of hashing. The RSA cryptographic system has been widely used to secure data online by relying on the difficulty of factoring integers. Banks today use it to secure their data. fact0rn development was funded by Coinbase. Virallinen verkkosivusto: https://fact0rn.io/ Valkoinen paperi: https://drive.google.com/file/d/1AJ5_MTIhdI-lz8X35WGi20JNnbN_q2vn/view Block Explorer: https://factexplorer.io/ Osta FACT-rahaketta nyt!

fact (FACT) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu fact (FACT) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 3.23M $ 3.23M $ 3.23M Kokonaistarjonta: $ 1.06M $ 1.06M $ 1.06M Kierrossa oleva tarjonta: $ 1.06M $ 1.06M $ 1.06M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 3.23M $ 3.23M $ 3.23M Kaikkien aikojen korkein: $ 110 $ 110 $ 110 Kaikkien aikojen alin: $ 1.7893721466391157 $ 1.7893721466391157 $ 1.7893721466391157 Nykyinen hinta: $ 3.04 $ 3.04 $ 3.04 Lue lisää fact (FACT) -rahakkeen hinnasta

fact (FACT) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset fact (FACT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä FACT-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta FACT-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät FACT-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu FACT-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka FACT-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään fact (FACT) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita FACT-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan FACT-rahakkeita MEXCistä nyt!

fact (FACT) -rahakkeen hintahistoria FACT -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu FACT-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

FACT-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne FACT-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? FACT-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso FACT-rahakkeen hintaennuste nyt!

