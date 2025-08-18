Lisätietoja FACT-rahakkeesta

fact – hinta (FACT)

$2.99
$2.99$2.99
+0.33%1D
Reaaliaikainen fact (FACT) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 00:40:00 (UTC+8)

fact (FACT) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 2.77
$ 2.77$ 2.77
24 h:n matalin
$ 3.15
$ 3.15$ 3.15
24 h:n korkein

$ 2.77
$ 2.77$ 2.77

$ 3.15
$ 3.15$ 3.15

$ 110.14399679956479
$ 110.14399679956479$ 110.14399679956479

$ 1.7893721466391157
$ 1.7893721466391157$ 1.7893721466391157

+0.33%

+0.33%

-6.86%

-6.86%

fact (FACT) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 2.99. Viimeisen 24 tunnin aikana FACT on vaihdellut alimmillaan $ 2.77 ja korkeimmillaan $ 3.15 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. FACT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 110.14399679956479, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 1.7893721466391157.

Lyhyen aikavälin tuloksissa FACT on muuttunut +0.33% viimeisen tunnin aikana, +0.33% 24 tunnin aikana ja -6.86% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

fact (FACT) -rahakkeen markkinatiedot

No.1643

$ 3.18M
$ 3.18M$ 3.18M

$ 9.25K
$ 9.25K$ 9.25K

$ 3.18M
$ 3.18M$ 3.18M

1.06M
1.06M 1.06M

1,063,467.88991513
1,063,467.88991513 1,063,467.88991513

fact-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 3.18M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 9.25K. FACT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.06M ja sen kokonaistarjonta on 1063467.88991513. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 3.18M.

fact (FACT) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän fact-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.0098+0.33%
30 päivää$ +0.23+8.33%
60 päivää$ +0.46+18.18%
90 päivää$ -0.1-3.24%
fact-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään FACT-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.0098 (+0.33%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

fact 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ +0.23 (+8.33%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

fact-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, FACT-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.46 (+18.18%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

fact-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.1 (-3.24%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle fact (FACT)?

Tarkista fact-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on fact (FACT)

FACT0RN uses integer factorization as its PoW instead of hashing. The RSA cryptographic system has been widely used to secure data online by relying on the difficulty of factoring integers. Banks today use it to secure their data. fact0rn development was funded by Coinbase.

fact on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja fact-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

fact-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon fact (FACT) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko fact (FACT) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita fact-rahakkeelle.

Tarkista fact-rahakkeen hintaennuste nyt!

fact (FACT) -rahakkeen tokenomiikka

fact (FACT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää FACT-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

fact (FACT) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa fact:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa fact MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

FACT paikallisiin valuuttoihin

1 fact(FACT) - VND
78,681.85
1 fact(FACT) - AUD
A$4.6345
1 fact(FACT) - GBP
2.2126
1 fact(FACT) - EUR
2.5714
1 fact(FACT) - USD
$2.99
1 fact(FACT) - MYR
RM12.6178
1 fact(FACT) - TRY
122.3807
1 fact(FACT) - JPY
¥442.52
1 fact(FACT) - ARS
ARS$3,923.8667
1 fact(FACT) - RUB
240.9342
1 fact(FACT) - INR
261.1167
1 fact(FACT) - IDR
Rp49,016.3856
1 fact(FACT) - KRW
4,193.5348
1 fact(FACT) - PHP
170.9981
1 fact(FACT) - EGP
￡E.144.9851
1 fact(FACT) - BRL
R$16.4151
1 fact(FACT) - CAD
C$4.1561
1 fact(FACT) - BDT
363.6438
1 fact(FACT) - NGN
4,585.8826
1 fact(FACT) - COP
$12,056.4275
1 fact(FACT) - ZAR
R.53.0725
1 fact(FACT) - UAH
123.1282
1 fact(FACT) - VES
Bs409.63
1 fact(FACT) - CLP
$2,894.32
1 fact(FACT) - PKR
Rs847.964
1 fact(FACT) - KZT
1,606.6466
1 fact(FACT) - THB
฿97.6534
1 fact(FACT) - TWD
NT$91.195
1 fact(FACT) - AED
د.إ10.9733
1 fact(FACT) - CHF
Fr2.392
1 fact(FACT) - HKD
HK$23.3519
1 fact(FACT) - AMD
֏1,144.273
1 fact(FACT) - MAD
.د.م26.9399
1 fact(FACT) - MXN
$56.1223
1 fact(FACT) - SAR
ريال11.2125
1 fact(FACT) - PLN
10.9434
1 fact(FACT) - RON
лв13.0065
1 fact(FACT) - SEK
kr28.7638
1 fact(FACT) - BGN
лв5.0232
1 fact(FACT) - HUF
Ft1,021.8624
1 fact(FACT) - CZK
63.2684
1 fact(FACT) - KWD
د.ك0.91195
1 fact(FACT) - ILS
10.1959
1 fact(FACT) - AOA
Kz2,725.5943
1 fact(FACT) - BHD
.د.ب1.12424
1 fact(FACT) - BMD
$2.99
1 fact(FACT) - DKK
kr19.2257
1 fact(FACT) - HNL
L78.1586
1 fact(FACT) - MUR
136.7327
1 fact(FACT) - NAD
$52.8931
1 fact(FACT) - NOK
kr30.4382
1 fact(FACT) - NZD
$5.1129
1 fact(FACT) - PAB
B/.2.99
1 fact(FACT) - PGK
K12.6178
1 fact(FACT) - QAR
ر.ق10.8836
1 fact(FACT) - RSD
дин.301.7807

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton fact toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”fact”

Paljonko fact (FACT) on arvoltaan tänään?
FACT-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 2.99 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on FACT-USD-parin nykyinen hinta?
FACT -USD-parin nykyinen hinta on $ 2.99. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on fact-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen FACT markkina-arvo on $ 3.18M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on FACT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
FACT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.06M USD.
Mikä oli FACT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
FACT saavutti ATH-hinnaksi 110.14399679956479 USD.
Mikä oli FACT-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
FACT-rahakkeen ATL-hinta oli 1.7893721466391157 USD.
Mikä on FACT-rahakkeen treidausvolyymi?
FACT-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 9.25K USD.
Nouseeko FACT tänä vuonna korkeammalle?
FACT saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso FACT-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 00:40:00 (UTC+8)

fact (FACT) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

1 FACT = 2.99 USD

