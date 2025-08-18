Lisätietoja EVDC-rahakkeesta

EVDC Network – hinta (EVDC)

1EVDC - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00002893
$0.00002893$0.00002893
0.00%1D
USD
Reaaliaikainen EVDC Network (EVDC) -hintakaavio
2025-08-22 00:39:00 (UTC+8)

EVDC Network (EVDC) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00002796
$ 0.00002796$ 0.00002796
24 h:n matalin
$ 0.00003539
$ 0.00003539$ 0.00003539
24 h:n korkein

$ 0.00002796
$ 0.00002796$ 0.00002796

$ 0.00003539
$ 0.00003539$ 0.00003539

$ 0.000167921927544341
$ 0.000167921927544341$ 0.000167921927544341

$ 0
$ 0$ 0

-2.79%

0.00%

+0.31%

+0.31%

EVDC Network (EVDC) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.00002893. Viimeisen 24 tunnin aikana EVDC on vaihdellut alimmillaan $ 0.00002796 ja korkeimmillaan $ 0.00003539 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. EVDC-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.000167921927544341, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa EVDC on muuttunut -2.79% viimeisen tunnin aikana, 0.00% 24 tunnin aikana ja +0.31% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

EVDC Network (EVDC) -rahakkeen markkinatiedot

No.3770

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 90.21K
$ 90.21K$ 90.21K

$ 5.79M
$ 5.79M$ 5.79M

0.00
0.00 0.00

200,000,000,000
200,000,000,000 200,000,000,000

BSC

EVDC Network-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 0.00 ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 90.21K. EVDC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 ja sen kokonaistarjonta on 200000000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 5.79M.

EVDC Network (EVDC) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän EVDC Network-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 00.00%
30 päivää$ -0.00001592-35.50%
60 päivää$ +0.00000951+48.97%
90 päivää$ +0.00000972+50.59%
EVDC Network-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään EVDC-rahakkeiden hinta muuttui $ 0 (0.00%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

EVDC Network 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.00001592 (-35.50%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

EVDC Network-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, EVDC-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.00000951 (+48.97%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

EVDC Network-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ +0.00000972 (+50.59%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle EVDC Network (EVDC)?

Tarkista EVDC Network-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on EVDC Network (EVDC)

The EVDC Application is the world’s first EV charging application that supports its own crypto token: EVDC. The EVDC app will directly connect to the charging stations and let users pay using the EVDC tokens.

EVDC Network on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja EVDC Network-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista EVDC-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue EVDC Network-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään EVDC Network-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

EVDC Network-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon EVDC Network (EVDC) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko EVDC Network (EVDC) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita EVDC Network-rahakkeelle.

Tarkista EVDC Network-rahakkeen hintaennuste nyt!

EVDC Network (EVDC) -rahakkeen tokenomiikka

EVDC Network (EVDC) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää EVDC-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

EVDC Network (EVDC) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa EVDC Network:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa EVDC Network MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

EVDC paikallisiin valuuttoihin

1 EVDC Network(EVDC) - VND
0.76129295
1 EVDC Network(EVDC) - AUD
A$0.0000448415
1 EVDC Network(EVDC) - GBP
0.0000214082
1 EVDC Network(EVDC) - EUR
0.0000248798
1 EVDC Network(EVDC) - USD
$0.00002893
1 EVDC Network(EVDC) - MYR
RM0.0001220846
1 EVDC Network(EVDC) - TRY
0.0011841049
1 EVDC Network(EVDC) - JPY
¥0.00428164
1 EVDC Network(EVDC) - ARS
ARS$0.0379657069
1 EVDC Network(EVDC) - RUB
0.0023311794
1 EVDC Network(EVDC) - INR
0.0025264569
1 EVDC Network(EVDC) - IDR
Rp0.4742622192
1 EVDC Network(EVDC) - KRW
0.0405749036
1 EVDC Network(EVDC) - PHP
0.0016545067
1 EVDC Network(EVDC) - EGP
￡E.0.0014028157
1 EVDC Network(EVDC) - BRL
R$0.0001588257
1 EVDC Network(EVDC) - CAD
C$0.0000402127
1 EVDC Network(EVDC) - BDT
0.0035184666
1 EVDC Network(EVDC) - NGN
0.0443710982
1 EVDC Network(EVDC) - COP
$0.1166529925
1 EVDC Network(EVDC) - ZAR
R.0.0005135075
1 EVDC Network(EVDC) - UAH
0.0011913374
1 EVDC Network(EVDC) - VES
Bs0.00396341
1 EVDC Network(EVDC) - CLP
$0.02800424
1 EVDC Network(EVDC) - PKR
Rs0.008204548
1 EVDC Network(EVDC) - KZT
0.0155452462
1 EVDC Network(EVDC) - THB
฿0.0009448538
1 EVDC Network(EVDC) - TWD
NT$0.000882365
1 EVDC Network(EVDC) - AED
د.إ0.0001061731
1 EVDC Network(EVDC) - CHF
Fr0.000023144
1 EVDC Network(EVDC) - HKD
HK$0.0002259433
1 EVDC Network(EVDC) - AMD
֏0.011071511
1 EVDC Network(EVDC) - MAD
.د.م0.0002606593
1 EVDC Network(EVDC) - MXN
$0.0005430161
1 EVDC Network(EVDC) - SAR
ريال0.0001084875
1 EVDC Network(EVDC) - PLN
0.0001058838
1 EVDC Network(EVDC) - RON
лв0.0001258455
1 EVDC Network(EVDC) - SEK
kr0.0002783066
1 EVDC Network(EVDC) - BGN
лв0.0000486024
1 EVDC Network(EVDC) - HUF
Ft0.0098871168
1 EVDC Network(EVDC) - CZK
0.0006121588
1 EVDC Network(EVDC) - KWD
د.ك0.00000882365
1 EVDC Network(EVDC) - ILS
0.0000986513
1 EVDC Network(EVDC) - AOA
Kz0.0263717201
1 EVDC Network(EVDC) - BHD
.د.ب0.00001087768
1 EVDC Network(EVDC) - BMD
$0.00002893
1 EVDC Network(EVDC) - DKK
kr0.0001860199
1 EVDC Network(EVDC) - HNL
L0.0007562302
1 EVDC Network(EVDC) - MUR
0.0013229689
1 EVDC Network(EVDC) - NAD
$0.0005117717
1 EVDC Network(EVDC) - NOK
kr0.0002945074
1 EVDC Network(EVDC) - NZD
$0.0000494703
1 EVDC Network(EVDC) - PAB
B/.0.00002893
1 EVDC Network(EVDC) - PGK
K0.0001220846
1 EVDC Network(EVDC) - QAR
ر.ق0.0001053052
1 EVDC Network(EVDC) - RSD
дин.0.0029199049

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton EVDC Network toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen EVDC Network-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”EVDC Network”

Paljonko EVDC Network (EVDC) on arvoltaan tänään?
EVDC-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00002893 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on EVDC-USD-parin nykyinen hinta?
EVDC -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00002893. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on EVDC Network-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen EVDC markkina-arvo on $ 0.00 USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on EVDC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
EVDC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 USD.
Mikä oli EVDC-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
EVDC saavutti ATH-hinnaksi 0.000167921927544341 USD.
Mikä oli EVDC-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
EVDC-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on EVDC-rahakkeen treidausvolyymi?
EVDC-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 90.21K USD.
Nouseeko EVDC tänä vuonna korkeammalle?
EVDC saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso EVDC-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
2025-08-22 00:39:00 (UTC+8)

EVDC Network (EVDC) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
1 EVDC = 0.00002893 USD

