EVDC Network (EVDC) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu EVDC Network (EVDC) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.

EVDC Network (EVDC) -rahakkeen tiedot The EVDC Application is the world’s first EV charging application that supports its own crypto token: EVDC. The EVDC app will directly connect to the charging stations and let users pay using the EVDC tokens. Virallinen verkkosivusto: https://evdc.network/ Valkoinen paperi: https://cdn.shopify.com/s/files/1/0599/2402/1432/files/EVDC_ROADMAP_22-23.pdf?v=1672096492 Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x93749e69560efe1ad6661903e47df538492c50a4 Osta EVDC-rahaketta nyt!

EVDC Network (EVDC) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu EVDC Network (EVDC) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 0.00 Kokonaistarjonta: $ 200.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 0.00 FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 5.73M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.000093 Kaikkien aikojen alin: $ 0 Nykyinen hinta: $ 0.00002863

EVDC Network (EVDC) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset EVDC Network (EVDC) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä EVDC-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta EVDC-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Kuinka EVDC-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään EVDC Network (EVDC) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita EVDC-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan EVDC-rahakkeita MEXCistä nyt!

EVDC Network (EVDC) -rahakkeen hintahistoria EVDC -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu EVDC-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

EVDC-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne EVDC-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? EVDC-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso EVDC-rahakkeen hintaennuste nyt!

