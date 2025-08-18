Lisätietoja EURI-rahakkeesta

Eurite – hinta (EURI)

1EURI - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$1.1607
+0.01%1D
USD
Reaaliaikainen Eurite (EURI) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 00:38:46 (UTC+8)

Eurite (EURI) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 1.1601
24 h:n matalin
$ 1.1663
24 h:n korkein

$ 1.1601
$ 1.1663
$ 1.1826709264182684
$ 1.018151620054694
-0.12%

+0.01%

-0.24%

-0.24%

Eurite (EURI) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 1.1606. Viimeisen 24 tunnin aikana EURI on vaihdellut alimmillaan $ 1.1601 ja korkeimmillaan $ 1.1663 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. EURI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 1.1826709264182684, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 1.018151620054694.

Lyhyen aikavälin tuloksissa EURI on muuttunut -0.12% viimeisen tunnin aikana, +0.01% 24 tunnin aikana ja -0.24% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Eurite (EURI) -rahakkeen markkinatiedot

No.522

$ 59.60M
$ 741.39K
$ 59.60M
51.35M
--
51,352,344.99990108
ETH

Eurite-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 59.60M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 741.39K. EURI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 51.35M ja sen kokonaistarjonta on 51352344.99990108. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 59.60M.

Eurite (EURI) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Eurite-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.000116+0.01%
30 päivää$ -0.0146-1.25%
60 päivää$ +0.0088+0.76%
90 päivää$ +0.0248+2.18%
Eurite-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään EURI-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.000116 (+0.01%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Eurite 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.0146 (-1.25%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Eurite-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, EURI-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.0088 (+0.76%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Eurite-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ +0.0248 (+2.18%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Eurite (EURI)?

Tarkista Eurite-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Eurite (EURI)

Eurite (EURI) is a 1:1 EUR-backed stablecoin regulated by the Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCA) in the EEA.

Eurite on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Eurite-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista EURI-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Eurite-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Eurite-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Eurite-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Eurite (EURI) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Eurite (EURI) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Eurite-rahakkeelle.

Tarkista Eurite-rahakkeen hintaennuste nyt!

Eurite (EURI) -rahakkeen tokenomiikka

Eurite (EURI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää EURI-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Eurite (EURI) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Eurite:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Eurite MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

EURI paikallisiin valuuttoihin

1 Eurite(EURI) - VND
30,541.189
1 Eurite(EURI) - AUD
A$1.79893
1 Eurite(EURI) - GBP
0.858844
1 Eurite(EURI) - EUR
0.998116
1 Eurite(EURI) - USD
$1.1606
1 Eurite(EURI) - MYR
RM4.897732
1 Eurite(EURI) - TRY
47.503358
1 Eurite(EURI) - JPY
¥171.7688
1 Eurite(EURI) - ARS
ARS$1,523.090198
1 Eurite(EURI) - RUB
93.521148
1 Eurite(EURI) - INR
101.355198
1 Eurite(EURI) - IDR
Rp19,026.226464
1 Eurite(EURI) - KRW
1,627.764712
1 Eurite(EURI) - PHP
66.374714
1 Eurite(EURI) - EGP
￡E.56.277494
1 Eurite(EURI) - BRL
R$6.371694
1 Eurite(EURI) - CAD
C$1.613234
1 Eurite(EURI) - BDT
141.152172
1 Eurite(EURI) - NGN
1,780.058644
1 Eurite(EURI) - COP
$4,679.82935
1 Eurite(EURI) - ZAR
R.20.60065
1 Eurite(EURI) - UAH
47.793508
1 Eurite(EURI) - VES
Bs159.0022
1 Eurite(EURI) - CLP
$1,123.4608
1 Eurite(EURI) - PKR
Rs329.14616
1 Eurite(EURI) - KZT
623.636804
1 Eurite(EURI) - THB
฿37.905196
1 Eurite(EURI) - TWD
NT$35.3983
1 Eurite(EURI) - AED
د.إ4.259402
1 Eurite(EURI) - CHF
Fr0.92848
1 Eurite(EURI) - HKD
HK$9.064286
1 Eurite(EURI) - AMD
֏444.16162
1 Eurite(EURI) - MAD
.د.م10.457006
1 Eurite(EURI) - MXN
$21.784462
1 Eurite(EURI) - SAR
ريال4.35225
1 Eurite(EURI) - PLN
4.247796
1 Eurite(EURI) - RON
лв5.04861
1 Eurite(EURI) - SEK
kr11.164972
1 Eurite(EURI) - BGN
лв1.949808
1 Eurite(EURI) - HUF
Ft396.646656
1 Eurite(EURI) - CZK
24.558296
1 Eurite(EURI) - KWD
د.ك0.353983
1 Eurite(EURI) - ILS
3.957646
1 Eurite(EURI) - AOA
Kz1,057.968142
1 Eurite(EURI) - BHD
.د.ب0.4363856
1 Eurite(EURI) - BMD
$1.1606
1 Eurite(EURI) - DKK
kr7.462658
1 Eurite(EURI) - HNL
L30.338084
1 Eurite(EURI) - MUR
53.074238
1 Eurite(EURI) - NAD
$20.531014
1 Eurite(EURI) - NOK
kr11.814908
1 Eurite(EURI) - NZD
$1.984626
1 Eurite(EURI) - PAB
B/.1.1606
1 Eurite(EURI) - PGK
K4.897732
1 Eurite(EURI) - QAR
ر.ق4.224584
1 Eurite(EURI) - RSD
дин.117.139358

Eurite-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Eurite toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Eurite-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Eurite”

Paljonko Eurite (EURI) on arvoltaan tänään?
EURI-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 1.1606 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on EURI-USD-parin nykyinen hinta?
EURI -USD-parin nykyinen hinta on $ 1.1606. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Eurite-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen EURI markkina-arvo on $ 59.60M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on EURI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
EURI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 51.35M USD.
Mikä oli EURI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
EURI saavutti ATH-hinnaksi 1.1826709264182684 USD.
Mikä oli EURI-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
EURI-rahakkeen ATL-hinta oli 1.018151620054694 USD.
Mikä on EURI-rahakkeen treidausvolyymi?
EURI-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 741.39K USD.
Nouseeko EURI tänä vuonna korkeammalle?
EURI saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso EURI-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

