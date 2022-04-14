Eurite (EURI) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Eurite (EURI) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Eurite (EURI) -rahakkeen tiedot Eurite (EURI) is a 1:1 EUR-backed stablecoin regulated by the Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCA) in the EEA. Virallinen verkkosivusto: https://www.eurite.com Valkoinen paperi: https://www.eurite.com/download-whitepaper/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x9d1a7a3191102e9f900faa10540837ba84dcbae7 Osta EURI-rahaketta nyt!

Eurite (EURI) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Eurite (EURI) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 60.28M Kokonaistarjonta: $ 51.15M Kierrossa oleva tarjonta: $ 51.15M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 60.28M Kaikkien aikojen korkein: $ 1.1834 Kaikkien aikojen alin: $ 1.018151620054694 Nykyinen hinta: $ 1.1784 Lue lisää Eurite (EURI) -rahakkeen hinnasta

Eurite (EURI) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Eurite (EURI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä EURI-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta EURI-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät EURI-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu EURI-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka EURI-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Eurite (EURI) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita EURI-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan EURI-rahakkeita MEXCistä nyt!

Eurite (EURI) -rahakkeen hintahistoria EURI -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu EURI-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

EURI-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne EURI-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? EURI-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso EURI-rahakkeen hintaennuste nyt!

