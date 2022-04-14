EstateX (ESX) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu EstateX (ESX) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

EstateX (ESX) -rahakkeen tiedot EstateX is pioneering the democratization of the $300 trillion global real estate market, addressing critical pain points and making property ownership accessible, affordable, and flexible. By harnessing blockchain technology, EstateX empowers anyone to start building a diversified real estate portfolio with as little as $100, shattering traditional barriers and unlocking opportunities for wealth generation globally. Virallinen verkkosivusto: https://www.estatex.eu Valkoinen paperi: https://downloads.estatex.eu/ESX_PitchDeck.pdf Block Explorer: https://solscan.io/token/28G7z3VyHDFNhrnvSTf1GssKoGrtCrdiguASQy2BsHiF Osta ESX-rahaketta nyt!

EstateX (ESX) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu EstateX (ESX) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 19.56M $ 19.56M $ 19.56M Kokonaistarjonta: $ 7.00B $ 7.00B $ 7.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 948.88M $ 948.88M $ 948.88M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 144.30M $ 144.30M $ 144.30M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.033992 $ 0.033992 $ 0.033992 Kaikkien aikojen alin: $ 0.006102775970466683 $ 0.006102775970466683 $ 0.006102775970466683 Nykyinen hinta: $ 0.020614 $ 0.020614 $ 0.020614 Lue lisää EstateX (ESX) -rahakkeen hinnasta

EstateX (ESX) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset EstateX (ESX) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä ESX-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta ESX-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät ESX-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu ESX-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka ESX-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään EstateX (ESX) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita ESX-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan ESX-rahakkeita MEXCistä nyt!

EstateX (ESX) -rahakkeen hintahistoria ESX -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu ESX-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

ESX-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne ESX-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? ESX-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso ESX-rahakkeen hintaennuste nyt!

