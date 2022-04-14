EstateX (ESX) -rahakkeen tokenomiikka

EstateX (ESX) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu EstateX (ESX) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
EstateX (ESX) -rahakkeen tiedot

EstateX is pioneering the democratization of the $300 trillion global real estate market, addressing critical pain points and making property ownership accessible, affordable, and flexible. By harnessing blockchain technology, EstateX empowers anyone to start building a diversified real estate portfolio with as little as $100, shattering traditional barriers and unlocking opportunities for wealth generation globally.

Virallinen verkkosivusto:
https://www.estatex.eu
Valkoinen paperi:
https://downloads.estatex.eu/ESX_PitchDeck.pdf
Block Explorer:
https://solscan.io/token/28G7z3VyHDFNhrnvSTf1GssKoGrtCrdiguASQy2BsHiF

EstateX (ESX) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu EstateX (ESX) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 19.56M
$ 19.56M$ 19.56M
Kokonaistarjonta:
$ 7.00B
$ 7.00B$ 7.00B
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 948.88M
$ 948.88M$ 948.88M
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 144.30M
$ 144.30M$ 144.30M
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.033992
$ 0.033992$ 0.033992
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.006102775970466683
$ 0.006102775970466683$ 0.006102775970466683
Nykyinen hinta:
$ 0.020614
$ 0.020614$ 0.020614

EstateX (ESX) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

EstateX (ESX) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä ESX-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta ESX-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät ESX-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu ESX-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka ESX-rahaketta ostetaan

Oletko kiinnostunut lisäämään EstateX (ESX) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita ESX-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista.

EstateX (ESX) -rahakkeen hintahistoria

ESX -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia.

ESX-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne ESX-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? ESX-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.