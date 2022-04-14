Epic Chain (EPIC) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Epic Chain (EPIC) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Epic Chain (EPIC) -rahakkeen tiedot Epic Chain, backed by Ripple, is rapidly expanding to become one of the fastest-growing RWA ecosystems in Web3, operating in over 150 countries. It is focused on building the world’s first RWA superstructure, aligning institutions and consumers across every major asset class. Virallinen verkkosivusto: https://epicchain.io/ Valkoinen paperi: https://docs.google.com/document/d/1vuPUwMOR09UuFJsrck1TVpWVmSPp2umaxD693iUAKEY/edit?tab=t.0 Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x94314a14Df63779c99C0764a30e0CD22fA78fC0E Osta EPIC-rahaketta nyt!

Epic Chain (EPIC) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Epic Chain (EPIC) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 81.21M Kokonaistarjonta: $ 30.00M Kierrossa oleva tarjonta: $ 30.00M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 81.21M Kaikkien aikojen korkein: $ 3.2249 Kaikkien aikojen alin: $ 0.7252176173070083 Nykyinen hinta: $ 2.7069 Lue lisää Epic Chain (EPIC) -rahakkeen hinnasta

Epic Chain (EPIC) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Epic Chain (EPIC) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä EPIC-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta EPIC-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät EPIC-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu EPIC-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka EPIC-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Epic Chain (EPIC) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita EPIC-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan EPIC-rahakkeita MEXCistä nyt!

Epic Chain (EPIC) -rahakkeen hintahistoria EPIC -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu EPIC-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

EPIC-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne EPIC-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? EPIC-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso EPIC-rahakkeen hintaennuste nyt!

