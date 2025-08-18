Lisätietoja EPIC-rahakkeesta

Epic Chain-logo

Epic Chain – hinta (EPIC)

1EPIC - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

Reaaliaikainen Epic Chain (EPIC) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 00:36:58 (UTC+8)

Epic Chain (EPIC) -rahakkeen hintatiedot (USD)

Epic Chain (EPIC) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 2.7354. Viimeisen 24 tunnin aikana EPIC on vaihdellut alimmillaan $ 2.6114 ja korkeimmillaan $ 3.0814 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. EPIC-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 74.12620852, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.7252176173070083.

Lyhyen aikavälin tuloksissa EPIC on muuttunut +3.45% viimeisen tunnin aikana, +3.86% 24 tunnin aikana ja +42.12% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Epic Chain (EPIC) -rahakkeen markkinatiedot

ETH

Epic Chain-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 82.06M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 5.61M. EPIC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 30.00M ja sen kokonaistarjonta on 30000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 82.06M.

Epic Chain (EPIC) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Epic Chain-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.10161+3.86%
30 päivää$ +0.362+15.25%
60 päivää$ +1.9324+240.64%
90 päivää$ +1.3684+100.10%
Epic Chain-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään EPIC-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.10161 (+3.86%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Epic Chain 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ +0.362 (+15.25%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Epic Chain-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, EPIC-rahakkeiden hinta muuttui $ +1.9324 (+240.64%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Epic Chain-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ +1.3684 (+100.10%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Epic Chain (EPIC)?

Tarkista Epic Chain-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Epic Chain (EPIC)

Epic Chain, backed by Ripple, is rapidly expanding to become one of the fastest-growing RWA ecosystems in Web3, operating in over 150 countries. It is focused on building the world’s first RWA superstructure, aligning institutions and consumers across every major asset class.

Epic Chain on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Epic Chain-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista EPIC-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Epic Chain-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Epic Chain-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Epic Chain-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Epic Chain (EPIC) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Epic Chain (EPIC) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Epic Chain-rahakkeelle.

Tarkista Epic Chain-rahakkeen hintaennuste nyt!

Epic Chain (EPIC) -rahakkeen tokenomiikka

Epic Chain (EPIC) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää EPIC-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Epic Chain (EPIC) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Epic Chain:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Epic Chain MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

EPIC paikallisiin valuuttoihin

Epic Chain-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Epic Chain toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Epic Chain”

Paljonko Epic Chain (EPIC) on arvoltaan tänään?
EPIC-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 2.7354 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on EPIC-USD-parin nykyinen hinta?
EPIC -USD-parin nykyinen hinta on $ 2.7354. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Epic Chain-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen EPIC markkina-arvo on $ 82.06M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on EPIC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
EPIC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 30.00M USD.
Mikä oli EPIC-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
EPIC saavutti ATH-hinnaksi 74.12620852 USD.
Mikä oli EPIC-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
EPIC-rahakkeen ATL-hinta oli 0.7252176173070083 USD.
Mikä on EPIC-rahakkeen treidausvolyymi?
EPIC-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 5.61M USD.
Nouseeko EPIC tänä vuonna korkeammalle?
EPIC saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso EPIC-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 00:36:58 (UTC+8)

Epic Chain (EPIC) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

