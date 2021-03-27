EPIC

Epic Chain, backed by Ripple, is rapidly expanding to become one of the fastest-growing RWA ecosystems in Web3, operating in over 150 countries. It is focused on building the world’s first RWA superstructure, aligning institutions and consumers across every major asset class.

Kaikkien aikojen korkein hinta74.12620852,2021-03-27

Alin hinta0.7252176173070083,2025-07-04

Julkinen lohkoketjuETH

JohdantoEpic Chain, backed by Ripple, is rapidly expanding to become one of the fastest-growing RWA ecosystems in Web3, operating in over 150 countries. It is focused on building the world’s first RWA superstructure, aligning institutions and consumers across every major asset class.

