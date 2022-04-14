enfineo (ENF) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu enfineo (ENF) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

enfineo (ENF) -rahakkeen tiedot enfineo revolutionizes fintech by blending the best features of traditional and crypto finance, to create an ecosystem of next-generation user-centric financial solutions delivered via a website and a mobile application. Virallinen verkkosivusto: https://enfineo.com/ Valkoinen paperi: https://enfineo.gitbook.io/enfineo-whitepaper Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x418F9e4976f467EFDB31b2009ac69a7E30Ef58B7 Osta ENF-rahaketta nyt!

enfineo (ENF) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu enfineo (ENF) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Kokonaistarjonta: $ 110.00M $ 110.00M $ 110.00M Kierrossa oleva tarjonta: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 2.47M $ 2.47M $ 2.47M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.222 $ 0.222 $ 0.222 Kaikkien aikojen alin: $ 0.007643826912459699 $ 0.007643826912459699 $ 0.007643826912459699 Nykyinen hinta: $ 0.02243 $ 0.02243 $ 0.02243 Lue lisää enfineo (ENF) -rahakkeen hinnasta

enfineo (ENF) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset enfineo (ENF) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä ENF-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta ENF-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät ENF-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu ENF-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka ENF-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään enfineo (ENF) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita ENF-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan ENF-rahakkeita MEXCistä nyt!

enfineo (ENF) -rahakkeen hintahistoria ENF -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu ENF-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

ENF-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne ENF-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? ENF-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso ENF-rahakkeen hintaennuste nyt!

