enfineo-logo

enfineo – hinta (ENF)

1ENF - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.02572
$0.02572$0.02572
0.00%1D
USD
Reaaliaikainen enfineo (ENF) -hintakaavio
enfineo (ENF) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.02485
$ 0.02485$ 0.02485
24 h:n matalin
$ 0.027
$ 0.027$ 0.027
24 h:n korkein

$ 0.02485
$ 0.02485$ 0.02485

$ 0.027
$ 0.027$ 0.027

$ 0.0320942590708003
$ 0.0320942590708003$ 0.0320942590708003

$ 0.007643826912459699
$ 0.007643826912459699$ 0.007643826912459699

-1.84%

0.00%

+52.18%

+52.18%

enfineo (ENF) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.02572. Viimeisen 24 tunnin aikana ENF on vaihdellut alimmillaan $ 0.02485 ja korkeimmillaan $ 0.027 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. ENF-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.0320942590708003, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.007643826912459699.

Lyhyen aikavälin tuloksissa ENF on muuttunut -1.84% viimeisen tunnin aikana, 0.00% 24 tunnin aikana ja +52.18% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

enfineo (ENF) -rahakkeen markkinatiedot

No.4325

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 113.10K
$ 113.10K$ 113.10K

$ 2.83M
$ 2.83M$ 2.83M

0.00
0.00 0.00

110,000,000
110,000,000 110,000,000

109,999,775
109,999,775 109,999,775

0.00%

BSC

enfineo-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 0.00 ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 113.10K. ENF-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 ja sen kokonaistarjonta on 109999775. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 2.83M.

enfineo (ENF) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän enfineo-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 00.00%
30 päivää$ +0.00953+58.86%
60 päivää$ -0.00434-14.44%
90 päivää$ -0.01525-37.23%
enfineo-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään ENF-rahakkeiden hinta muuttui $ 0 (0.00%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

enfineo 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ +0.00953 (+58.86%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

enfineo-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, ENF-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.00434 (-14.44%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

enfineo-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.01525 (-37.23%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle enfineo (ENF)?

Tarkista enfineo-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on enfineo (ENF)

enfineo revolutionizes fintech by blending the best features of traditional and crypto finance, to create an ecosystem of next-generation user-centric financial solutions delivered via a website and a mobile application.

enfineo on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja enfineo-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista ENF-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue enfineo-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään enfineo-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

enfineo-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon enfineo (ENF) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko enfineo (ENF) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita enfineo-rahakkeelle.

Tarkista enfineo-rahakkeen hintaennuste nyt!

enfineo (ENF) -rahakkeen tokenomiikka

enfineo (ENF) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää ENF-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

enfineo (ENF) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa enfineo:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa enfineo MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

ENF paikallisiin valuuttoihin

1 enfineo(ENF) - VND
676.8218
1 enfineo(ENF) - AUD
A$0.039866
1 enfineo(ENF) - GBP
0.0190328
1 enfineo(ENF) - EUR
0.0221192
1 enfineo(ENF) - USD
$0.02572
1 enfineo(ENF) - MYR
RM0.1085384
1 enfineo(ENF) - TRY
1.0527196
1 enfineo(ENF) - JPY
¥3.80656
1 enfineo(ENF) - ARS
ARS$33.7531276
1 enfineo(ENF) - RUB
2.0725176
1 enfineo(ENF) - INR
2.2461276
1 enfineo(ENF) - IDR
Rp421.6392768
1 enfineo(ENF) - KRW
36.0728144
1 enfineo(ENF) - PHP
1.4709268
1 enfineo(ENF) - EGP
￡E.1.2471628
1 enfineo(ENF) - BRL
R$0.1412028
1 enfineo(ENF) - CAD
C$0.0357508
1 enfineo(ENF) - BDT
3.1280664
1 enfineo(ENF) - NGN
39.4477928
1 enfineo(ENF) - COP
$103.70947
1 enfineo(ENF) - ZAR
R.0.45653
1 enfineo(ENF) - UAH
1.0591496
1 enfineo(ENF) - VES
Bs3.52364
1 enfineo(ENF) - CLP
$24.89696
1 enfineo(ENF) - PKR
Rs7.294192
1 enfineo(ENF) - KZT
13.8203848
1 enfineo(ENF) - THB
฿0.8400152
1 enfineo(ENF) - TWD
NT$0.78446
1 enfineo(ENF) - AED
د.إ0.0943924
1 enfineo(ENF) - CHF
Fr0.020576
1 enfineo(ENF) - HKD
HK$0.2008732
1 enfineo(ENF) - AMD
֏9.843044
1 enfineo(ENF) - MAD
.د.م0.2317372
1 enfineo(ENF) - MXN
$0.4827644
1 enfineo(ENF) - SAR
ريال0.09645
1 enfineo(ENF) - PLN
0.0941352
1 enfineo(ENF) - RON
лв0.111882
1 enfineo(ENF) - SEK
kr0.2474264
1 enfineo(ENF) - BGN
лв0.0432096
1 enfineo(ENF) - HUF
Ft8.7900672
1 enfineo(ENF) - CZK
0.5442352
1 enfineo(ENF) - KWD
د.ك0.0078446
1 enfineo(ENF) - ILS
0.0877052
1 enfineo(ENF) - AOA
Kz23.4455804
1 enfineo(ENF) - BHD
.د.ب0.00967072
1 enfineo(ENF) - BMD
$0.02572
1 enfineo(ENF) - DKK
kr0.1653796
1 enfineo(ENF) - HNL
L0.6723208
1 enfineo(ENF) - MUR
1.1761756
1 enfineo(ENF) - NAD
$0.4549868
1 enfineo(ENF) - NOK
kr0.2618296
1 enfineo(ENF) - NZD
$0.0439812
1 enfineo(ENF) - PAB
B/.0.02572
1 enfineo(ENF) - PGK
K0.1085384
1 enfineo(ENF) - QAR
ر.ق0.0936208
1 enfineo(ENF) - RSD
дин.2.5959196

enfineo-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton enfineo toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen enfineo-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”enfineo”

Paljonko enfineo (ENF) on arvoltaan tänään?
ENF-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.02572 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on ENF-USD-parin nykyinen hinta?
ENF -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.02572. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on enfineo-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen ENF markkina-arvo on $ 0.00 USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on ENF-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
ENF-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 USD.
Mikä oli ENF-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
ENF saavutti ATH-hinnaksi 0.0320942590708003 USD.
Mikä oli ENF-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
ENF-rahakkeen ATL-hinta oli 0.007643826912459699 USD.
Mikä on ENF-rahakkeen treidausvolyymi?
ENF-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 113.10K USD.
Nouseeko ENF tänä vuonna korkeammalle?
ENF saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso ENF-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 00:36:36 (UTC+8)

enfineo (ENF) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

