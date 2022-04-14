EMR (EMR) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu EMR (EMR) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

EMR (EMR) -rahakkeen tiedot Emorya Finance $EMR is a Hyper Deflationary Token created on MultiversX Blockchain and it is the first project of this kind on the global scale that aims to offer you the opportunity to earn rewards depending on the calories you burn. And the only project with such a limited supply that will stop the burning function at just 1 milion tokens! The First Global Project of this kind is conceived to give you the opportunity to earn rewards by burning your calories. EMR is an ambitious project that will establish a monopoly, encompassing all aspects of sports, finance, the crypto world, and every aspect of human life, aiming to bring a significant improvement in the quality of people's lives in the near future. Virallinen verkkosivusto: https://emorya.com Valkoinen paperi: https://docs.emorya.com/docs/whitepaper/introduction Block Explorer: https://explorer.multiversx.com/tokens/EMR-d10ed9 Osta EMR-rahaketta nyt!

EMR (EMR) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu EMR (EMR) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 3.85M $ 3.85M $ 3.85M Kokonaistarjonta: $ 985.90M $ 985.90M $ 985.90M Kierrossa oleva tarjonta: $ 837.33M $ 837.33M $ 837.33M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 4.59M $ 4.59M $ 4.59M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.07 $ 0.07 $ 0.07 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000758057086080487 $ 0.000758057086080487 $ 0.000758057086080487 Nykyinen hinta: $ 0.004595 $ 0.004595 $ 0.004595 Lue lisää EMR (EMR) -rahakkeen hinnasta

EMR (EMR) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset EMR (EMR) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä EMR-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta EMR-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät EMR-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu EMR-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka EMR-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään EMR (EMR) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita EMR-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan EMR-rahakkeita MEXCistä nyt!

EMR (EMR) -rahakkeen hintahistoria EMR -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu EMR-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

EMR-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne EMR-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? EMR-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso EMR-rahakkeen hintaennuste nyt!

