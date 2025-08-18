Mikä on EMR (EMR)

Emorya Finance $EMR is a Hyper Deflationary Token created on MultiversX Blockchain and it is the first project of this kind on the global scale that aims to offer you the opportunity to earn rewards depending on the calories you burn. And the only project with such a limited supply that will stop the burning function at just 1 milion tokens! The First Global Project of this kind is conceived to give you the opportunity to earn rewards by burning your calories. EMR is an ambitious project that will establish a monopoly, encompassing all aspects of sports, finance, the crypto world, and every aspect of human life, aiming to bring a significant improvement in the quality of people's lives in the near future.

EMR (EMR) -rahakkeen tokenomiikka

EMR (EMR) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää EMR-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

EMR paikallisiin valuuttoihin

Kokeile Muunninta

EMR-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton EMR toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”EMR” Paljonko EMR (EMR) on arvoltaan tänään? EMR-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.0057 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella. Mikä on EMR-USD-parin nykyinen hinta? $ 0.0057 . Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo EMR -USD-parin nykyinen hinta on. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla. Mikä on EMR-rahakkeen markkina-arvo? Rahakkeen EMR markkina-arvo on $ 4.77M USD . Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen. Mikä on EMR-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta? EMR-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 837.33M USD . Mikä oli EMR-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta? EMR saavutti ATH-hinnaksi 0.04462699575681713 USD . Mikä oli EMR-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta? EMR-rahakkeen ATL-hinta oli 0.000758057086080487 USD . Mikä on EMR-rahakkeen treidausvolyymi? EMR-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 76.89K USD . Nouseeko EMR tänä vuonna korkeammalle? EMR saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso EMR-rahakkeen hintaennuste , josta saat tarkemman analyysin.

EMR (EMR) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

