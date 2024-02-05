EMR

Emorya Finance $EMR is a Hyper Deflationary Token created on MultiversX Blockchain and it is the first project of this kind on the global scale that aims to offer you the opportunity to earn rewards depending on the calories you burn. And the only project with such a limited supply that will stop the burning function at just 1 milion tokens! The First Global Project of this kind is conceived to give you the opportunity to earn rewards by burning your calories. EMR is an ambitious project that will establish a monopoly, encompassing all aspects of sports, finance, the crypto world, and every aspect of human life, aiming to bring a significant improvement in the quality of people's lives in the near future.

NimiEMR

SijoitusNo.2293

Markkina-arvo$0,00

Täysin laimennettu markkina-arvo$0,00

Markkinaosuus%

Treidausvolyymi/markkina-arvo (24 tuntia)%0,01

Kierrossa oleva tarjonta837.327.484

Enimmäistarjonta999.999.985

Kokonaistarjonta985.898.068

Kierrossa oleva määrä0.8373%

Julkaisupäivämäärä--

Hinta, jolla vara laskettiin ensimmäisen kerran liikkeeseen--

Kaikkien aikojen korkein hinta0.04462699575681713,2024-02-05

Alin hinta0.000758057086080487,2024-12-30

Julkinen lohkoketjuEGLD

JohdantoEmorya Finance $EMR is a Hyper Deflationary Token created on MultiversX Blockchain and it is the first project of this kind on the global scale that aims to offer you the opportunity to earn rewards depending on the calories you burn. And the only project with such a limited supply that will stop the burning function at just 1 milion tokens! The First Global Project of this kind is conceived to give you the opportunity to earn rewards by burning your calories. EMR is an ambitious project that will establish a monopoly, encompassing all aspects of sports, finance, the crypto world, and every aspect of human life, aiming to bring a significant improvement in the quality of people's lives in the near future.

Sektori

Sosiaalinen media

etfindex:mc_etfindex_sourceVastuuvapauslauseke: Tiedot ovat peräisin lähteestä cmc, ja niitä ei tule pitää sijoitusneuvona.

MEXC on helpoin reitti kryptojen luo. Tutustu maailman johtavaan kryptovaluuttapörssiin ja osta, treidaa ja ansaitseja kryptoja. Treidaa Bitcoinia (BTC), Ethereumia (ETH) ja yli 3,000 altcoinia.MEXC on helpoin reitti kryptojen luo. Tutustu maailman johtavaan kryptovaluuttapörssiin ja osta, treidaa ja ansaitseja kryptoja. Treidaa Bitcoinia (BTC), Ethereumia (ETH) ja yli 3,000 altcoinia.
Haku
Suosikit
EMR/USDT
EMR
----
--
24 h:n korkein
--
24 h:n matalin
--
24 h:n volyymi (EMR)
--
24 h:n summa (USDT)
--
Kaavio
Tietoa
Toimeksiantokirja
Markkinahintaan tehdyt kaupat
Toimeksiantokirja
Markkinahintaan tehdyt kaupat
Toimeksiantokirja
Markkinahintaan tehdyt kaupat
Markkinahintaan tehdyt kaupat
Spot
Avoimet toimeksiannot（0）
Toimeksiantohistoria
Treidaushistoria
Avoimet positiot (0)
MEXC on helpoin reitti kryptojen luo. Tutustu maailman johtavaan kryptovaluuttapörssiin ja osta, treidaa ja ansaitseja kryptoja. Treidaa Bitcoinia (BTC), Ethereumia (ETH) ja yli 3,000 altcoinia.MEXC on helpoin reitti kryptojen luo. Tutustu maailman johtavaan kryptovaluuttapörssiin ja osta, treidaa ja ansaitseja kryptoja. Treidaa Bitcoinia (BTC), Ethereumia (ETH) ja yli 3,000 altcoinia.
EMR/USDT
--
--
‎--
24 h:n korkein
--
24 h:n matalin
--
24 h:n volyymi (EMR)
--
24 h:n summa (USDT)
--
Kaavio
Toimeksiantokirja
Markkinahintaan tehdyt kaupat
Tietoa
Avoimet toimeksiannot（0）
Toimeksiantohistoria
Treidaushistoria
Avoimet positiot (0)
Loading...