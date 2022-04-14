Elixir Games (ELIX) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Elixir Games (ELIX) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Elixir Games (ELIX) -rahakkeen tiedot Elixir Games is the largest game platform on web3 with more than 130 games. One-stop platform for all web3 games, safe, frictionless and backed by gaming giants such as Square Enix, GameStop and WeMade. Virallinen verkkosivusto: https://elixir.games/ Valkoinen paperi: https://whitepaper.elixir.games/ Block Explorer: https://solscan.io/token/5cbq1HriesW4zHpFEk9Gc8UT4ccmfHcBTDCa2XcBduTo Osta ELIX-rahaketta nyt!

Elixir Games (ELIX) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Elixir Games (ELIX) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 1.12M $ 1.12M $ 1.12M Kokonaistarjonta: $ 1.50B $ 1.50B $ 1.50B Kierrossa oleva tarjonta: $ 245.93M $ 245.93M $ 245.93M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 6.82M $ 6.82M $ 6.82M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.23604 $ 0.23604 $ 0.23604 Kaikkien aikojen alin: $ 0.002922262113844027 $ 0.002922262113844027 $ 0.002922262113844027 Nykyinen hinta: $ 0.004549 $ 0.004549 $ 0.004549 Lue lisää Elixir Games (ELIX) -rahakkeen hinnasta

Elixir Games (ELIX) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Elixir Games (ELIX) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä ELIX-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta ELIX-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät ELIX-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu ELIX-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Elixir Games (ELIX) -rahakkeen hintahistoria ELIX -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu ELIX-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

ELIX-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne ELIX-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? ELIX-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso ELIX-rahakkeen hintaennuste nyt!

