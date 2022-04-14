Elixir Games (ELIX) -rahakkeen tokenomiikka

Elixir Games (ELIX) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu Elixir Games (ELIX) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
USD

Elixir Games (ELIX) -rahakkeen tiedot

Elixir Games is the largest game platform on web3 with more than 130 games. One-stop platform for all web3 games, safe, frictionless and backed by gaming giants such as Square Enix, GameStop and WeMade.

Virallinen verkkosivusto:
https://elixir.games/
Valkoinen paperi:
https://whitepaper.elixir.games/
Block Explorer:
https://solscan.io/token/5cbq1HriesW4zHpFEk9Gc8UT4ccmfHcBTDCa2XcBduTo

Elixir Games (ELIX) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu Elixir Games (ELIX) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 1.12M
$ 1.12M
Kokonaistarjonta:
$ 1.50B
$ 1.50B
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 245.93M
$ 245.93M
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 6.82M
$ 6.82M
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.23604
$ 0.23604
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.002922262113844027
$ 0.002922262113844027
Nykyinen hinta:
$ 0.004549
$ 0.004549

Elixir Games (ELIX) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

Elixir Games (ELIX) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä ELIX-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta ELIX-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät ELIX-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu ELIX-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka ELIX-rahaketta ostetaan

Oletko kiinnostunut lisäämään Elixir Games (ELIX) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita ELIX-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista.

Elixir Games (ELIX) -rahakkeen hintahistoria

ELIX -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia.

ELIX-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne ELIX-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? ELIX-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.