Mikä on Elixir Games (ELIX)

Elixir Games is the largest game platform on web3 with more than 130 games. One-stop platform for all web3 games, safe, frictionless and backed by gaming giants such as Square Enix, GameStop and WeMade.

Elixir Games on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Elixir Games-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.



Lisäksi voit tehdä seuraavat:

- Tarkista ELIX-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.

- Lue Elixir Games-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Elixir Games-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Elixir Games-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Elixir Games (ELIX) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Elixir Games (ELIX) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Elixir Games-rahakkeelle.

Tarkista Elixir Games-rahakkeen hintaennuste nyt!

Elixir Games (ELIX) -rahakkeen tokenomiikka

Elixir Games (ELIX) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää ELIX-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Elixir Games (ELIX) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Elixir Games:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Elixir Games MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

ELIX paikallisiin valuuttoihin

Kokeile Muunninta

Elixir Games-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Elixir Games toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Elixir Games” Paljonko Elixir Games (ELIX) on arvoltaan tänään? ELIX-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00395 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella. Mikä on ELIX-USD-parin nykyinen hinta? $ 0.00395 . Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo ELIX -USD-parin nykyinen hinta on. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla. Mikä on Elixir Games-rahakkeen markkina-arvo? Rahakkeen ELIX markkina-arvo on $ 971.41K USD . Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen. Mikä on ELIX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta? ELIX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 245.93M USD . Mikä oli ELIX-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta? ELIX saavutti ATH-hinnaksi 0.18068135424224743 USD . Mikä oli ELIX-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta? ELIX-rahakkeen ATL-hinta oli 0.002922262113844027 USD . Mikä on ELIX-rahakkeen treidausvolyymi? ELIX-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 22.86K USD . Nouseeko ELIX tänä vuonna korkeammalle? ELIX saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso ELIX-rahakkeen hintaennuste , josta saat tarkemman analyysin.

Elixir Games (ELIX) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8) Tyyppi Tiedot 08-20 18:39:00 Asiantuntijoiden näkemyksiä US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived 08-20 09:25:00 Alan päivitykset Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000 08-20 02:24:00 Alan päivitykset Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours 08-19 15:30:00 Alan päivitykset Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday 08-19 03:40:00 Valuuttapolitiikka US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications 08-18 17:40:00 Alan päivitykset Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä? Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.