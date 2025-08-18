Lisätietoja ELIX-rahakkeesta

Elixir Games-logo

Elixir Games – hinta (ELIX)

1ELIX - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

-0.07%1D
USD
Reaaliaikainen Elixir Games (ELIX) -hintakaavio
2025-08-22 00:35:28 (UTC+8)

Elixir Games (ELIX) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
24 h:n matalin
$ 0.0043
$ 0.0043$ 0.0043
24 h:n korkein

-0.83%

-0.06%

-12.63%

-12.63%

Elixir Games (ELIX) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.00395. Viimeisen 24 tunnin aikana ELIX on vaihdellut alimmillaan $ 0.00395 ja korkeimmillaan $ 0.0043 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. ELIX-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.18068135424224743, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.002922262113844027.

Lyhyen aikavälin tuloksissa ELIX on muuttunut -0.83% viimeisen tunnin aikana, -0.06% 24 tunnin aikana ja -12.63% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Elixir Games (ELIX) -rahakkeen markkinatiedot

No.2099

16.39%

SOL

Elixir Games-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 971.41K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 22.86K. ELIX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 245.93M ja sen kokonaistarjonta on 1499994210.560958. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 5.93M.

Elixir Games (ELIX) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Elixir Games-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.00000277-0.06%
30 päivää$ -0.000128-3.14%
60 päivää$ +0.000423+11.99%
90 päivää$ -0.002833-41.77%
Elixir Games-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään ELIX-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.00000277 (-0.06%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Elixir Games 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.000128 (-3.14%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Elixir Games-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, ELIX-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.000423 (+11.99%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Elixir Games-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.002833 (-41.77%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Elixir Games (ELIX)?

Tarkista Elixir Games-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Elixir Games (ELIX)

Elixir Games is the largest game platform on web3 with more than 130 games. One-stop platform for all web3 games, safe, frictionless and backed by gaming giants such as Square Enix, GameStop and WeMade.

Elixir Games on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Elixir Games-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista ELIX-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Elixir Games-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Elixir Games-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Elixir Games-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Elixir Games (ELIX) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Elixir Games (ELIX) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Elixir Games-rahakkeelle.

Tarkista Elixir Games-rahakkeen hintaennuste nyt!

Elixir Games (ELIX) -rahakkeen tokenomiikka

Elixir Games (ELIX) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää ELIX-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Elixir Games (ELIX) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Elixir Games:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Elixir Games MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

ELIX paikallisiin valuuttoihin

1 Elixir Games(ELIX) - VND
103.94425
1 Elixir Games(ELIX) - AUD
A$0.0061225
1 Elixir Games(ELIX) - GBP
0.002923
1 Elixir Games(ELIX) - EUR
0.003397
1 Elixir Games(ELIX) - USD
$0.00395
1 Elixir Games(ELIX) - MYR
RM0.016669
1 Elixir Games(ELIX) - TRY
0.1616735
1 Elixir Games(ELIX) - JPY
¥0.5846
1 Elixir Games(ELIX) - ARS
ARS$5.1837035
1 Elixir Games(ELIX) - RUB
0.318291
1 Elixir Games(ELIX) - INR
0.3449535
1 Elixir Games(ELIX) - IDR
Rp64.754088
1 Elixir Games(ELIX) - KRW
5.539954
1 Elixir Games(ELIX) - PHP
0.2259005
1 Elixir Games(ELIX) - EGP
￡E.0.1915355
1 Elixir Games(ELIX) - BRL
R$0.0216855
1 Elixir Games(ELIX) - CAD
C$0.0054905
1 Elixir Games(ELIX) - BDT
0.480399
1 Elixir Games(ELIX) - NGN
6.058273
1 Elixir Games(ELIX) - COP
$15.9273875
1 Elixir Games(ELIX) - ZAR
R.0.0701125
1 Elixir Games(ELIX) - UAH
0.162661
1 Elixir Games(ELIX) - VES
Bs0.54115
1 Elixir Games(ELIX) - CLP
$3.8236
1 Elixir Games(ELIX) - PKR
Rs1.12022
1 Elixir Games(ELIX) - KZT
2.122493
1 Elixir Games(ELIX) - THB
฿0.129007
1 Elixir Games(ELIX) - TWD
NT$0.120475
1 Elixir Games(ELIX) - AED
د.إ0.0144965
1 Elixir Games(ELIX) - CHF
Fr0.00316
1 Elixir Games(ELIX) - HKD
HK$0.0308495
1 Elixir Games(ELIX) - AMD
֏1.511665
1 Elixir Games(ELIX) - MAD
.د.م0.0355895
1 Elixir Games(ELIX) - MXN
$0.0741415
1 Elixir Games(ELIX) - SAR
ريال0.0148125
1 Elixir Games(ELIX) - PLN
0.014457
1 Elixir Games(ELIX) - RON
лв0.0171825
1 Elixir Games(ELIX) - SEK
kr0.037999
1 Elixir Games(ELIX) - BGN
лв0.006636
1 Elixir Games(ELIX) - HUF
Ft1.349952
1 Elixir Games(ELIX) - CZK
0.083582
1 Elixir Games(ELIX) - KWD
د.ك0.00120475
1 Elixir Games(ELIX) - ILS
0.0134695
1 Elixir Games(ELIX) - AOA
Kz3.6007015
1 Elixir Games(ELIX) - BHD
.د.ب0.0014852
1 Elixir Games(ELIX) - BMD
$0.00395
1 Elixir Games(ELIX) - DKK
kr0.0253985
1 Elixir Games(ELIX) - HNL
L0.103253
1 Elixir Games(ELIX) - MUR
0.1806335
1 Elixir Games(ELIX) - NAD
$0.0698755
1 Elixir Games(ELIX) - NOK
kr0.040211
1 Elixir Games(ELIX) - NZD
$0.0067545
1 Elixir Games(ELIX) - PAB
B/.0.00395
1 Elixir Games(ELIX) - PGK
K0.016669
1 Elixir Games(ELIX) - QAR
ر.ق0.014378
1 Elixir Games(ELIX) - RSD
дин.0.3986735

Elixir Games-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Elixir Games toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Elixir Games-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Elixir Games”

Paljonko Elixir Games (ELIX) on arvoltaan tänään?
ELIX-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00395 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on ELIX-USD-parin nykyinen hinta?
ELIX -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00395. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Elixir Games-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen ELIX markkina-arvo on $ 971.41K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on ELIX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
ELIX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 245.93M USD.
Mikä oli ELIX-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
ELIX saavutti ATH-hinnaksi 0.18068135424224743 USD.
Mikä oli ELIX-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
ELIX-rahakkeen ATL-hinta oli 0.002922262113844027 USD.
Mikä on ELIX-rahakkeen treidausvolyymi?
ELIX-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 22.86K USD.
Nouseeko ELIX tänä vuonna korkeammalle?
ELIX saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso ELIX-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
2025-08-22 00:35:28 (UTC+8)

Elixir Games (ELIX) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

