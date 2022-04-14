Effect AI (EFFECT) -rahakkeen tokenomiikka

Effect AI (EFFECT) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu Effect AI (EFFECT) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
USD

Effect AI (EFFECT) -rahakkeen tiedot

Effect AI is Supercharging AI Agents With Decentralized Human Intelligence.

Virallinen verkkosivusto:
https://effect.ai
Valkoinen paperi:
https://docs.effect.ai/
Block Explorer:
https://solscan.io/token/EFFECT1A1R3Dz8Hg4q5SXKjkiPc6KDRUWQ7Czjvy4H7E

Effect AI (EFFECT) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu Effect AI (EFFECT) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Kokonaistarjonta:
$ 520.00M
$ 520.00M$ 520.00M
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 3.21M
$ 3.21M$ 3.21M
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.109
$ 0.109$ 0.109
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.005702643231484674
$ 0.005702643231484674$ 0.005702643231484674
Nykyinen hinta:
$ 0.006172
$ 0.006172$ 0.006172

Effect AI (EFFECT) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

Effect AI (EFFECT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä EFFECT-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta EFFECT-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät EFFECT-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu EFFECT-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka EFFECT-rahaketta ostetaan

Oletko kiinnostunut lisäämään Effect AI (EFFECT) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita EFFECT-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista.

Effect AI (EFFECT) -rahakkeen hintahistoria

EFFECT -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia.

EFFECT-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne EFFECT-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? EFFECT-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Miksi sinun kannattaa valita MEXC?

MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin.

Yli 4,000 treidausparia spot- ja futuurimarkkinoilla
CEXien nopeimmat rahakelistaukset
Paras likviditeetti koko toimialalla
Alhaisimmat maksut, jota tukee vuorokauden ympäri palveleva asiakaspalvelu
Yli 100 %:n rahakevarantoläpinäkyvyys käyttäjän varoille
Erittäin matalat markkinoille tulon kynnykset: osta kryptoja hintaan 1 USDT
mc_how_why_title
Osta kryptoja hintaan 1 USDT: Helpoin reitti kryptojen luo!

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.