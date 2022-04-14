Effect AI (EFFECT) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Effect AI (EFFECT) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Effect AI (EFFECT) -rahakkeen tiedot Effect AI is Supercharging AI Agents With Decentralized Human Intelligence. Virallinen verkkosivusto: https://effect.ai Valkoinen paperi: https://docs.effect.ai/ Block Explorer: https://solscan.io/token/EFFECT1A1R3Dz8Hg4q5SXKjkiPc6KDRUWQ7Czjvy4H7E Osta EFFECT-rahaketta nyt!

Effect AI (EFFECT) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Effect AI (EFFECT) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Kokonaistarjonta: $ 520.00M $ 520.00M $ 520.00M Kierrossa oleva tarjonta: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 3.21M $ 3.21M $ 3.21M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.109 $ 0.109 $ 0.109 Kaikkien aikojen alin: $ 0.005702643231484674 $ 0.005702643231484674 $ 0.005702643231484674 Nykyinen hinta: $ 0.006172 $ 0.006172 $ 0.006172 Lue lisää Effect AI (EFFECT) -rahakkeen hinnasta

Effect AI (EFFECT) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Effect AI (EFFECT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä EFFECT-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta EFFECT-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät EFFECT-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu EFFECT-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

