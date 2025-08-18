Lisätietoja EFFECT-rahakkeesta

EFFECT-rahakkeen hintatiedot

EFFECT-rahakkeen valkoinen paperi

EFFECT-rahakkeen virallinen verkkosivusto

EFFECT-rahakkeen tokenomiikka

EFFECT-rahakkeen hintaennuste

EFFECT-rahakkeen historia

EFFECT-osto-opas

EFFECT/fiat-valuuttamuunnin

EFFECT-rahakkeen spot

Esimarkkinat

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Effect AI-logo

Effect AI – hinta (EFFECT)

1EFFECT - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.006192
$0.006192$0.006192
+0.38%1D
USD
Reaaliaikainen Effect AI (EFFECT) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 00:35:06 (UTC+8)

Effect AI (EFFECT) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.006157
$ 0.006157$ 0.006157
24 h:n matalin
$ 0.006204
$ 0.006204$ 0.006204
24 h:n korkein

$ 0.006157
$ 0.006157$ 0.006157

$ 0.006204
$ 0.006204$ 0.006204

$ 0.1142674141320987
$ 0.1142674141320987$ 0.1142674141320987

$ 0.005702643231484674
$ 0.005702643231484674$ 0.005702643231484674

+0.38%

+0.38%

-1.78%

-1.78%

Effect AI (EFFECT) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.006192. Viimeisen 24 tunnin aikana EFFECT on vaihdellut alimmillaan $ 0.006157 ja korkeimmillaan $ 0.006204 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. EFFECT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.1142674141320987, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.005702643231484674.

Lyhyen aikavälin tuloksissa EFFECT on muuttunut +0.38% viimeisen tunnin aikana, +0.38% 24 tunnin aikana ja -1.78% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Effect AI (EFFECT) -rahakkeen markkinatiedot

No.5124

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 7.76K
$ 7.76K$ 7.76K

$ 3.22M
$ 3.22M$ 3.22M

0.00
0.00 0.00

520,000,000
520,000,000 520,000,000

SOL

Effect AI-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 0.00 ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 7.76K. EFFECT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 ja sen kokonaistarjonta on 520000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 3.22M.

Effect AI (EFFECT) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Effect AI-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.00002344+0.38%
30 päivää$ +0.000157+2.60%
60 päivää$ +0.000377+6.48%
90 päivää$ -0.000118-1.88%
Effect AI-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään EFFECT-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.00002344 (+0.38%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Effect AI 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ +0.000157 (+2.60%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Effect AI-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, EFFECT-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.000377 (+6.48%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Effect AI-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.000118 (-1.88%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Effect AI (EFFECT)?

Tarkista Effect AI-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Effect AI (EFFECT)

Effect AI is Supercharging AI Agents With Decentralized Human Intelligence.

Effect AI on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Effect AI-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista EFFECT-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Effect AI-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Effect AI-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Effect AI-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Effect AI (EFFECT) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Effect AI (EFFECT) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Effect AI-rahakkeelle.

Tarkista Effect AI-rahakkeen hintaennuste nyt!

Effect AI (EFFECT) -rahakkeen tokenomiikka

Effect AI (EFFECT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää EFFECT-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Effect AI (EFFECT) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Effect AI:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Effect AI MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

EFFECT paikallisiin valuuttoihin

1 Effect AI(EFFECT) - VND
162.94248
1 Effect AI(EFFECT) - AUD
A$0.0095976
1 Effect AI(EFFECT) - GBP
0.00458208
1 Effect AI(EFFECT) - EUR
0.00532512
1 Effect AI(EFFECT) - USD
$0.006192
1 Effect AI(EFFECT) - MYR
RM0.02613024
1 Effect AI(EFFECT) - TRY
0.25343856
1 Effect AI(EFFECT) - JPY
¥0.916416
1 Effect AI(EFFECT) - ARS
ARS$8.12594736
1 Effect AI(EFFECT) - RUB
0.49895136
1 Effect AI(EFFECT) - INR
0.54074736
1 Effect AI(EFFECT) - IDR
Rp101.50818048
1 Effect AI(EFFECT) - KRW
8.68440384
1 Effect AI(EFFECT) - PHP
0.35412048
1 Effect AI(EFFECT) - EGP
￡E.0.30025008
1 Effect AI(EFFECT) - BRL
R$0.03399408
1 Effect AI(EFFECT) - CAD
C$0.00860688
1 Effect AI(EFFECT) - BDT
0.75307104
1 Effect AI(EFFECT) - NGN
9.49691808
1 Effect AI(EFFECT) - COP
$24.967692
1 Effect AI(EFFECT) - ZAR
R.0.109908
1 Effect AI(EFFECT) - UAH
0.25498656
1 Effect AI(EFFECT) - VES
Bs0.848304
1 Effect AI(EFFECT) - CLP
$5.993856
1 Effect AI(EFFECT) - PKR
Rs1.7560512
1 Effect AI(EFFECT) - KZT
3.32720928
1 Effect AI(EFFECT) - THB
฿0.20223072
1 Effect AI(EFFECT) - TWD
NT$0.188856
1 Effect AI(EFFECT) - AED
د.إ0.02272464
1 Effect AI(EFFECT) - CHF
Fr0.0049536
1 Effect AI(EFFECT) - HKD
HK$0.04835952
1 Effect AI(EFFECT) - AMD
֏2.3696784
1 Effect AI(EFFECT) - MAD
.د.م0.05578992
1 Effect AI(EFFECT) - MXN
$0.11622384
1 Effect AI(EFFECT) - SAR
ريال0.02322
1 Effect AI(EFFECT) - PLN
0.02266272
1 Effect AI(EFFECT) - RON
лв0.0269352
1 Effect AI(EFFECT) - SEK
kr0.05956704
1 Effect AI(EFFECT) - BGN
лв0.01040256
1 Effect AI(EFFECT) - HUF
Ft2.11617792
1 Effect AI(EFFECT) - CZK
0.13102272
1 Effect AI(EFFECT) - KWD
د.ك0.00188856
1 Effect AI(EFFECT) - ILS
0.02111472
1 Effect AI(EFFECT) - AOA
Kz5.64444144
1 Effect AI(EFFECT) - BHD
.د.ب0.002328192
1 Effect AI(EFFECT) - BMD
$0.006192
1 Effect AI(EFFECT) - DKK
kr0.03981456
1 Effect AI(EFFECT) - HNL
L0.16185888
1 Effect AI(EFFECT) - MUR
0.28316016
1 Effect AI(EFFECT) - NAD
$0.10953648
1 Effect AI(EFFECT) - NOK
kr0.06303456
1 Effect AI(EFFECT) - NZD
$0.01058832
1 Effect AI(EFFECT) - PAB
B/.0.006192
1 Effect AI(EFFECT) - PGK
K0.02613024
1 Effect AI(EFFECT) - QAR
ر.ق0.02253888
1 Effect AI(EFFECT) - RSD
дин.0.62495856

Effect AI-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Effect AI toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Effect AI-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Effect AI”

Paljonko Effect AI (EFFECT) on arvoltaan tänään?
EFFECT-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.006192 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on EFFECT-USD-parin nykyinen hinta?
EFFECT -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.006192. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Effect AI-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen EFFECT markkina-arvo on $ 0.00 USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on EFFECT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
EFFECT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 USD.
Mikä oli EFFECT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
EFFECT saavutti ATH-hinnaksi 0.1142674141320987 USD.
Mikä oli EFFECT-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
EFFECT-rahakkeen ATL-hinta oli 0.005702643231484674 USD.
Mikä on EFFECT-rahakkeen treidausvolyymi?
EFFECT-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 7.76K USD.
Nouseeko EFFECT tänä vuonna korkeammalle?
EFFECT saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso EFFECT-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 00:35:06 (UTC+8)

Effect AI (EFFECT) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

EFFECT-USD-laskin

Summa

EFFECT
EFFECT
USD
USD

1 EFFECT = 0.006192 USD

Treidaa EFFECT-rahaketta

EFFECTUSDT
$0.006192
$0.006192$0.006192
+0.38%

Liity MEXCiin tänään

-- spot-takaajan maksu, -- spot-ostajan maksu
-- Futuurien takaajan maksu, -- futuurien ostajan maksu