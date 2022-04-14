Dusk Network (DUSK) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Dusk Network (DUSK) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Dusk Network (DUSK) -rahakkeen tiedot Dusk Network is a privacy-oriented blockchain protocol featuring a Segregated Byzantine Agreement to provide privacy, programmability, and contract auditability. Virallinen verkkosivusto: https://www.dusk.network Valkoinen paperi: https://dusk-cms.ams3.digitaloceanspaces.com/Dusk_Whitepaper_2024_4db72f92a1.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x940a2db1b7008b6c776d4faaca729d6d4a4aa551

Dusk Network (DUSK) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Dusk Network (DUSK) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 33.17M $ 33.17M $ 33.17M Kokonaistarjonta: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Kierrossa oleva tarjonta: $ 485.70M $ 485.70M $ 485.70M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 68.29M $ 68.29M $ 68.29M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.7069 $ 0.7069 $ 0.7069 Kaikkien aikojen alin: $ 0.01105859193 $ 0.01105859193 $ 0.01105859193 Nykyinen hinta: $ 0.06829 $ 0.06829 $ 0.06829 Lue lisää Dusk Network (DUSK) -rahakkeen hinnasta

Dusk Network (DUSK) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Dusk Network (DUSK) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä DUSK-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta DUSK-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät DUSK-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu DUSK-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

