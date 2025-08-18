Dtec (DTEC) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.02639. Viimeisen 24 tunnin aikana DTEC on vaihdellut alimmillaan $ 0.02598 ja korkeimmillaan $ 0.02761 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. DTEC-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.209790098274572, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.011350206009706468.
Lyhyen aikavälin tuloksissa DTEC on muuttunut -0.46% viimeisen tunnin aikana, -2.00% 24 tunnin aikana ja -23.98% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Dtec (DTEC) -rahakkeen markkinatiedot
No.1783
$ 2.24M
$ 2.24M$ 2.24M
$ 94.36K
$ 94.36K$ 94.36K
$ 11.88M
$ 11.88M$ 11.88M
84.95M
84.95M 84.95M
450,000,000
450,000,000 450,000,000
338,415,647.49448
338,415,647.49448 338,415,647.49448
18.87%
MATIC
Dtec-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 2.24M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 94.36K. DTEC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 84.95M ja sen kokonaistarjonta on 338415647.49448. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 11.88M.
Dtec (DTEC) -rahakkeen hintahistoria USD
Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Dtec-hinnanmuutoksia:
Kausi
Muuta (USD)
Muuta (%)
Tänään
$ -0.000539
-2.00%
30 päivää
$ -0.00001
-0.04%
60 päivää
$ +0.00983
+59.35%
90 päivää
$ -0.02077
-44.05%
Dtec-rahakkeiden hinnanmuutos tänään
Tänään DTEC-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.000539 (-2.00%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.
Dtec 30 päivän hinnanmuutos
Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.00001 (-0.04%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.
Dtec-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos
Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, DTEC-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.00983 (+59.35%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.
Dtec-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos
Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.02077 (-44.05%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.
Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Dtec (DTEC)?
Dtec Assistant is an intelligent vehicle assistant software with artificial intelligence (AI) that can work on the existing software platform of different classes of vehicles. Thanks to its advanced natural language processing (NLP) model, it enables users to communicate with vehicles as if they were talking to a real person, to control the hardware and applications in the vehicle with voice, and to get information about any subject by chatting thanks to the DtecGPT module. The Dtec assistant is also capable of controlling all IoT (internet of things) devices.
Dtec on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Dtec-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.
Lisäksi voit tehdä seuraavat: - Tarkista DTEC-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi. - Lue Dtec-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.
Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Dtec-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.
Dtec-rahakkeen hintaennuste (USD)
Kuinka paljon Dtec (DTEC) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Dtec (DTEC) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Dtec-rahakkeelle.
Dtec (DTEC) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää DTEC-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
Dtec (DTEC) -ostamisen perusteet
Etsitkö tapaa Dtec:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Dtec MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.
Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme.
Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.