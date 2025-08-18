Lisätietoja DTEC-rahakkeesta

Dtec-logo

Dtec – hinta (DTEC)

1DTEC - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.02641
$0.02641$0.02641
-2.00%1D
USD
Reaaliaikainen Dtec (DTEC) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 05:11:09 (UTC+8)

Dtec (DTEC) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.02598
$ 0.02598$ 0.02598
24 h:n matalin
$ 0.02761
$ 0.02761$ 0.02761
24 h:n korkein

$ 0.02598
$ 0.02598$ 0.02598

$ 0.02761
$ 0.02761$ 0.02761

$ 0.209790098274572
$ 0.209790098274572$ 0.209790098274572

$ 0.011350206009706468
$ 0.011350206009706468$ 0.011350206009706468

-0.46%

-2.00%

-23.98%

-23.98%

Dtec (DTEC) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.02639. Viimeisen 24 tunnin aikana DTEC on vaihdellut alimmillaan $ 0.02598 ja korkeimmillaan $ 0.02761 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. DTEC-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.209790098274572, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.011350206009706468.

Lyhyen aikavälin tuloksissa DTEC on muuttunut -0.46% viimeisen tunnin aikana, -2.00% 24 tunnin aikana ja -23.98% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Dtec (DTEC) -rahakkeen markkinatiedot

No.1783

$ 2.24M
$ 2.24M$ 2.24M

$ 94.36K
$ 94.36K$ 94.36K

$ 11.88M
$ 11.88M$ 11.88M

84.95M
84.95M 84.95M

450,000,000
450,000,000 450,000,000

338,415,647.49448
338,415,647.49448 338,415,647.49448

18.87%

MATIC

Dtec-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 2.24M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 94.36K. DTEC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 84.95M ja sen kokonaistarjonta on 338415647.49448. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 11.88M.

Dtec (DTEC) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Dtec-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.000539-2.00%
30 päivää$ -0.00001-0.04%
60 päivää$ +0.00983+59.35%
90 päivää$ -0.02077-44.05%
Dtec-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään DTEC-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.000539 (-2.00%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Dtec 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.00001 (-0.04%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Dtec-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, DTEC-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.00983 (+59.35%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Dtec-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.02077 (-44.05%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Dtec (DTEC)?

Tarkista Dtec-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Dtec (DTEC)

Dtec Assistant is an intelligent vehicle assistant software with artificial intelligence (AI) that can work on the existing software platform of different classes of vehicles. Thanks to its advanced natural language processing (NLP) model, it enables users to communicate with vehicles as if they were talking to a real person, to control the hardware and applications in the vehicle with voice, and to get information about any subject by chatting thanks to the DtecGPT module. The Dtec assistant is also capable of controlling all IoT (internet of things) devices.

Dtec on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Dtec-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista DTEC-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Dtec-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Dtec-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Dtec-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Dtec (DTEC) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Dtec (DTEC) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Dtec-rahakkeelle.

Tarkista Dtec-rahakkeen hintaennuste nyt!

Dtec (DTEC) -rahakkeen tokenomiikka

Dtec (DTEC) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää DTEC-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Dtec (DTEC) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Dtec:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Dtec MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

DTEC paikallisiin valuuttoihin

1 Dtec(DTEC) - VND
694.45285
1 Dtec(DTEC) - AUD
A$0.0409045
1 Dtec(DTEC) - GBP
0.0195286
1 Dtec(DTEC) - EUR
0.0226954
1 Dtec(DTEC) - USD
$0.02639
$0.02639
1 Dtec(DTEC) - MYR
RM0.1113658
1 Dtec(DTEC) - TRY
1.0822539
1 Dtec(DTEC) - JPY
¥3.90572
¥3.90572
1 Dtec(DTEC) - ARS
ARS$34.6780434
1 Dtec(DTEC) - RUB
2.1262423
1 Dtec(DTEC) - INR
2.3035831
1 Dtec(DTEC) - IDR
Rp432.6228816
1 Dtec(DTEC) - KRW
36.909054
1 Dtec(DTEC) - PHP
1.5092441
1 Dtec(DTEC) - EGP
￡E.1.2793872
1 Dtec(DTEC) - BRL
R$0.1443533
1 Dtec(DTEC) - CAD
C$0.0366821
1 Dtec(DTEC) - BDT
3.2095518
1 Dtec(DTEC) - NGN
40.5374151
1 Dtec(DTEC) - COP
$106.4110775
1 Dtec(DTEC) - ZAR
R.0.467103
1 Dtec(DTEC) - UAH
1.0867402
1 Dtec(DTEC) - VES
Bs3.61543
1 Dtec(DTEC) - CLP
$25.5983
$25.5983
1 Dtec(DTEC) - PKR
Rs7.4673144
1 Dtec(DTEC) - KZT
14.1804026
1 Dtec(DTEC) - THB
฿0.8608418
1 Dtec(DTEC) - TWD
NT$0.8056867
1 Dtec(DTEC) - AED
د.إ0.0968513
1 Dtec(DTEC) - CHF
Fr0.021112
1 Dtec(DTEC) - HKD
HK$0.2061059
1 Dtec(DTEC) - AMD
֏10.1187177
1 Dtec(DTEC) - MAD
.د.م0.2377739
1 Dtec(DTEC) - MXN
$0.4945486
1 Dtec(DTEC) - SAR
ريال0.0989625
1 Dtec(DTEC) - PLN
0.0965874
1 Dtec(DTEC) - RON
лв0.1147965
1 Dtec(DTEC) - SEK
kr0.2541357
1 Dtec(DTEC) - BGN
лв0.0443352
1 Dtec(DTEC) - HUF
Ft9.0129767
1 Dtec(DTEC) - CZK
0.5584124
1 Dtec(DTEC) - KWD
د.ك0.00804895
1 Dtec(DTEC) - ILS
0.089726
0.089726
1 Dtec(DTEC) - AOA
Kz24.1444749
1 Dtec(DTEC) - BHD
.د.ب0.00994903
1 Dtec(DTEC) - BMD
$0.02639
$0.02639
1 Dtec(DTEC) - DKK
kr0.1696877
1 Dtec(DTEC) - HNL
L0.6930014
1 Dtec(DTEC) - MUR
1.2068147
1 Dtec(DTEC) - NAD
$0.467103
1 Dtec(DTEC) - NOK
kr0.2686502
1 Dtec(DTEC) - NZD
$0.0451269
1 Dtec(DTEC) - PAB
B/.0.02639
1 Dtec(DTEC) - PGK
K0.1105741
1 Dtec(DTEC) - QAR
ر.ق0.0960596
1 Dtec(DTEC) - RSD
дин.2.6638066

Dtec-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Dtec toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Dtec-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Dtec”

Paljonko Dtec (DTEC) on arvoltaan tänään?
DTEC-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.02639 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on DTEC-USD-parin nykyinen hinta?
DTEC -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.02639. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Dtec-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen DTEC markkina-arvo on $ 2.24M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on DTEC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
DTEC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 84.95M USD.
Mikä oli DTEC-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
DTEC saavutti ATH-hinnaksi 0.209790098274572 USD.
Mikä oli DTEC-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
DTEC-rahakkeen ATL-hinta oli 0.011350206009706468 USD.
Mikä on DTEC-rahakkeen treidausvolyymi?
DTEC-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 94.36K USD.
Nouseeko DTEC tänä vuonna korkeammalle?
DTEC saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso DTEC-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 05:11:09 (UTC+8)

Dtec (DTEC) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

$0.02641
