Dtec (DTEC) -rahakkeen tiedot Dtec Assistant is an intelligent vehicle assistant software with artificial intelligence (AI) that can work on the existing software platform of different classes of vehicles. Thanks to its advanced natural language processing (NLP) model, it enables users to communicate with vehicles as if they were talking to a real person, to control the hardware and applications in the vehicle with voice, and to get information about any subject by chatting thanks to the DtecGPT module. The Dtec assistant is also capable of controlling all IoT (internet of things) devices. Virallinen verkkosivusto: https://dtec.space/ Valkoinen paperi: https://dtec.space/whitepaper Block Explorer: https://polygonscan.com/token/0xd87af7b418d64ff2cde48d890285ba64fc6e115f Osta DTEC-rahaketta nyt!

Dtec (DTEC) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Dtec (DTEC) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 2.42M $ 2.42M $ 2.42M Kokonaistarjonta: $ 338.42M $ 338.42M $ 338.42M Kierrossa oleva tarjonta: $ 85.09M $ 85.09M $ 85.09M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 12.78M $ 12.78M $ 12.78M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.232 $ 0.232 $ 0.232 Kaikkien aikojen alin: $ 0.011350206009706468 $ 0.011350206009706468 $ 0.011350206009706468 Nykyinen hinta: $ 0.0284 $ 0.0284 $ 0.0284 Lue lisää Dtec (DTEC) -rahakkeen hinnasta

Dtec (DTEC) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Dtec (DTEC) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä DTEC-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta DTEC-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät DTEC-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu DTEC-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Dtec (DTEC) -rahakkeen hintahistoria DTEC -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu DTEC-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

DTEC-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne DTEC-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? DTEC-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso DTEC-rahakkeen hintaennuste nyt!

