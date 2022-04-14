DOGINME (DOGINME) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu DOGINME (DOGINME) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

DOGINME (DOGINME) -rahakkeen tiedot Doginme is representative of the community's collective efforts to embrace and embolden that dog in them. Virallinen verkkosivusto: https://dogin.meme Block Explorer: https://basescan.org/token/0x6921b130d297cc43754afba22e5eac0fbf8db75b Osta DOGINME-rahaketta nyt!

DOGINME (DOGINME) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu DOGINME (DOGINME) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 36.45M $ 36.45M $ 36.45M Kokonaistarjonta: $ 67.62B $ 67.62B $ 67.62B Kierrossa oleva tarjonta: $ 67.62B $ 67.62B $ 67.62B FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 37.19M $ 37.19M $ 37.19M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.00172 $ 0.00172 $ 0.00172 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000069015862497908 $ 0.000069015862497908 $ 0.000069015862497908 Nykyinen hinta: $ 0.000539 $ 0.000539 $ 0.000539 Lue lisää DOGINME (DOGINME) -rahakkeen hinnasta

DOGINME (DOGINME) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset DOGINME (DOGINME) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä DOGINME-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta DOGINME-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät DOGINME-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu DOGINME-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka DOGINME-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään DOGINME (DOGINME) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita DOGINME-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan DOGINME-rahakkeita MEXCistä nyt!

DOGINME (DOGINME) -rahakkeen hintahistoria DOGINME -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu DOGINME-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

DOGINME-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne DOGINME-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? DOGINME-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso DOGINME-rahakkeen hintaennuste nyt!

