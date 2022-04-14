Donablock (DOBO) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Donablock (DOBO) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Donablock (DOBO) -rahakkeen tiedot Dona Box for Dona Block Foundation is one of the world’s most active fundraising platforms, partnering with charity organizations to help them reach their fundraising goals. Every time a person buys or sells on store, they can also support the causes that matter the most to them, and 100% of the portion of funds raised goes to the intended charities. Virallinen verkkosivusto: https://www.dona-box.com/ Valkoinen paperi: https://wpen.donablock.io/ Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x04088B85AB27F247c76e3ADbF787f5a51E3470B6 Osta DOBO-rahaketta nyt!

Donablock (DOBO) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Donablock (DOBO) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: -- -- -- Kokonaistarjonta: $ 2.00B $ 2.00B $ 2.00B Kierrossa oleva tarjonta: -- -- -- FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 103.82M $ 103.82M $ 103.82M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.322 $ 0.322 $ 0.322 Kaikkien aikojen alin: -- -- -- Nykyinen hinta: $ 0.05191 $ 0.05191 $ 0.05191 Lue lisää Donablock (DOBO) -rahakkeen hinnasta

Donablock (DOBO) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Donablock (DOBO) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä DOBO-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta DOBO-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät DOBO-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu DOBO-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka DOBO-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Donablock (DOBO) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita DOBO-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan DOBO-rahakkeita MEXCistä nyt!

Donablock (DOBO) -rahakkeen hintahistoria DOBO -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu DOBO-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

DOBO-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne DOBO-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? DOBO-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso DOBO-rahakkeen hintaennuste nyt!

