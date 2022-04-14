Dynex (DNX) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Dynex (DNX) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Dynex (DNX) -rahakkeen tiedot Dynex is a next-generation platform for neuromorphic computing based on a groundbreaking flexible blockchain protocol. It consists of participating PoUW miners that constitute a decentralised neuromorphic supercomputing network which is capable of performing computations at unprecedented speed and efficiency – even exceeding quantum computing. Virallinen verkkosivusto: https://dynexcoin.org/ Valkoinen paperi: https://dynexcoin.org/learn/dynex-whitepapers Block Explorer: https://blockexplorer.dynexcoin.org/ Osta DNX-rahaketta nyt!

Dynex (DNX) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Dynex (DNX) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 6.49M $ 6.49M $ 6.49M Kokonaistarjonta: $ 104.25M $ 104.25M $ 104.25M Kierrossa oleva tarjonta: $ 104.25M $ 104.25M $ 104.25M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 6.85M $ 6.85M $ 6.85M Kaikkien aikojen korkein: $ 1.4 $ 1.4 $ 1.4 Kaikkien aikojen alin: $ 0.023577616456842587 $ 0.023577616456842587 $ 0.023577616456842587 Nykyinen hinta: $ 0.0623 $ 0.0623 $ 0.0623 Lue lisää Dynex (DNX) -rahakkeen hinnasta

Dynex (DNX) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Dynex (DNX) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä DNX-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta DNX-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät DNX-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu DNX-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka DNX-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Dynex (DNX) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita DNX-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan DNX-rahakkeita MEXCistä nyt!

Dynex (DNX) -rahakkeen hintahistoria DNX -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu DNX-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

DNX-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne DNX-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? DNX-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso DNX-rahakkeen hintaennuste nyt!

Miksi sinun kannattaa valita MEXC? MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin. Yli 4,000 treidausparia spot- ja futuurimarkkinoilla CEXien nopeimmat rahakelistaukset Paras likviditeetti koko toimialalla Alhaisimmat maksut, jota tukee vuorokauden ympäri palveleva asiakaspalvelu Yli 100 %:n rahakevarantoläpinäkyvyys käyttäjän varoille Erittäin matalat markkinoille tulon kynnykset: osta kryptoja hintaan 1 USDT

Osta kryptoja hintaan 1 USDT : Helpoin reitti kryptojen luo! Osta nyt!