Lisätietoja DNX-rahakkeesta

DNX-rahakkeen hintatiedot

DNX-rahakkeen valkoinen paperi

DNX-rahakkeen virallinen verkkosivusto

DNX-rahakkeen tokenomiikka

DNX-rahakkeen hintaennuste

DNX-rahakkeen historia

DNX-osto-opas

DNX/fiat-valuuttamuunnin

DNX-rahakkeen spot

Esimarkkinat

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Dynex-logo

Dynex – hinta (DNX)

1DNX - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.0493
$0.0493$0.0493
+1.98%1D
USD
Reaaliaikainen Dynex (DNX) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 02:47:01 (UTC+8)

Dynex (DNX) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.04786
$ 0.04786$ 0.04786
24 h:n matalin
$ 0.05044
$ 0.05044$ 0.05044
24 h:n korkein

$ 0.04786
$ 0.04786$ 0.04786

$ 0.05044
$ 0.05044$ 0.05044

$ 1.3643865798324275
$ 1.3643865798324275$ 1.3643865798324275

$ 0.023577616456842587
$ 0.023577616456842587$ 0.023577616456842587

+0.08%

+1.98%

-25.16%

-25.16%

Dynex (DNX) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.0493. Viimeisen 24 tunnin aikana DNX on vaihdellut alimmillaan $ 0.04786 ja korkeimmillaan $ 0.05044 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. DNX-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 1.3643865798324275, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.023577616456842587.

Lyhyen aikavälin tuloksissa DNX on muuttunut +0.08% viimeisen tunnin aikana, +1.98% 24 tunnin aikana ja -25.16% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Dynex (DNX) -rahakkeen markkinatiedot

No.1417

$ 5.14M
$ 5.14M$ 5.14M

$ 89.41K
$ 89.41K$ 89.41K

$ 5.42M
$ 5.42M$ 5.42M

104.20M
104.20M 104.20M

110,000,000
110,000,000 110,000,000

104,203,358.51180829
104,203,358.51180829 104,203,358.51180829

94.73%

DNX

Dynex-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 5.14M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 89.41K. DNX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 104.20M ja sen kokonaistarjonta on 104203358.51180829. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 5.42M.

Dynex (DNX) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Dynex-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.0009572+1.98%
30 päivää$ +0.0107+27.72%
60 päivää$ +0.01797+57.35%
90 päivää$ +0.01696+52.44%
Dynex-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään DNX-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.0009572 (+1.98%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Dynex 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ +0.0107 (+27.72%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Dynex-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, DNX-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.01797 (+57.35%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Dynex-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ +0.01696 (+52.44%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Dynex (DNX)?

Tarkista Dynex-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Dynex (DNX)

Dynex is a next-generation platform for neuromorphic computing based on a groundbreaking flexible blockchain protocol. It consists of participating PoUW miners that constitute a decentralised neuromorphic supercomputing network which is capable of performing computations at unprecedented speed and efficiency – even exceeding quantum computing.

Dynex on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Dynex-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista DNX-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Dynex-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Dynex-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Dynex-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Dynex (DNX) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Dynex (DNX) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Dynex-rahakkeelle.

Tarkista Dynex-rahakkeen hintaennuste nyt!

Dynex (DNX) -rahakkeen tokenomiikka

Dynex (DNX) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää DNX-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Dynex (DNX) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Dynex:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Dynex MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

DNX paikallisiin valuuttoihin

1 Dynex(DNX) - VND
1,297.3295
1 Dynex(DNX) - AUD
A$0.076415
1 Dynex(DNX) - GBP
0.036482
1 Dynex(DNX) - EUR
0.042398
1 Dynex(DNX) - USD
$0.0493
1 Dynex(DNX) - MYR
RM0.208046
1 Dynex(DNX) - TRY
2.017849
1 Dynex(DNX) - JPY
¥7.2964
1 Dynex(DNX) - ARS
ARS$64.783158
1 Dynex(DNX) - RUB
3.972101
1 Dynex(DNX) - INR
4.30389
1 Dynex(DNX) - IDR
Rp808.196592
1 Dynex(DNX) - KRW
69.047608
1 Dynex(DNX) - PHP
2.818481
1 Dynex(DNX) - EGP
￡E.2.390557
1 Dynex(DNX) - BRL
R$0.269671
1 Dynex(DNX) - CAD
C$0.068034
1 Dynex(DNX) - BDT
5.995866
1 Dynex(DNX) - NGN
75.729237
1 Dynex(DNX) - COP
$198.789925
1 Dynex(DNX) - ZAR
R.0.874089
1 Dynex(DNX) - UAH
2.030174
1 Dynex(DNX) - VES
Bs6.7541
1 Dynex(DNX) - CLP
$47.821
1 Dynex(DNX) - PKR
Rs13.898656
1 Dynex(DNX) - KZT
26.490862
1 Dynex(DNX) - THB
฿1.610138
1 Dynex(DNX) - TWD
NT$1.504143
1 Dynex(DNX) - AED
د.إ0.180931
1 Dynex(DNX) - CHF
Fr0.03944
1 Dynex(DNX) - HKD
HK$0.385033
1 Dynex(DNX) - AMD
֏18.86711
1 Dynex(DNX) - MAD
.د.م0.444193
1 Dynex(DNX) - MXN
$0.924375
1 Dynex(DNX) - SAR
ريال0.184875
1 Dynex(DNX) - PLN
0.180438
1 Dynex(DNX) - RON
лв0.214455
1 Dynex(DNX) - SEK
kr0.473773
1 Dynex(DNX) - BGN
лв0.082824
1 Dynex(DNX) - HUF
Ft16.831513
1 Dynex(DNX) - CZK
1.043188
1 Dynex(DNX) - KWD
د.ك0.0150365
1 Dynex(DNX) - ILS
0.168113
1 Dynex(DNX) - AOA
Kz45.187887
1 Dynex(DNX) - BHD
.د.ب0.0185861
1 Dynex(DNX) - BMD
$0.0493
1 Dynex(DNX) - DKK
kr0.316506
1 Dynex(DNX) - HNL
L1.296097
1 Dynex(DNX) - MUR
2.254489
1 Dynex(DNX) - NAD
$0.871131
1 Dynex(DNX) - NOK
kr0.501381
1 Dynex(DNX) - NZD
$0.084303
1 Dynex(DNX) - PAB
B/.0.0493
1 Dynex(DNX) - PGK
K0.204102
1 Dynex(DNX) - QAR
ر.ق0.179452
1 Dynex(DNX) - RSD
дин.4.972891

Dynex-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Dynex toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Dynex-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Dynex”

Paljonko Dynex (DNX) on arvoltaan tänään?
DNX-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.0493 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on DNX-USD-parin nykyinen hinta?
DNX -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.0493. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Dynex-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen DNX markkina-arvo on $ 5.14M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on DNX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
DNX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 104.20M USD.
Mikä oli DNX-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
DNX saavutti ATH-hinnaksi 1.3643865798324275 USD.
Mikä oli DNX-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
DNX-rahakkeen ATL-hinta oli 0.023577616456842587 USD.
Mikä on DNX-rahakkeen treidausvolyymi?
DNX-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 89.41K USD.
Nouseeko DNX tänä vuonna korkeammalle?
DNX saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso DNX-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 02:47:01 (UTC+8)

Dynex (DNX) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

DNX-USD-laskin

Summa

DNX
DNX
USD
USD

1 DNX = 0.0492 USD

Treidaa DNX-rahaketta

DNXUSDT
$0.0493
$0.0493$0.0493
+1.98%

Liity MEXCiin tänään

-- spot-takaajan maksu, -- spot-ostajan maksu
-- Futuurien takaajan maksu, -- futuurien ostajan maksu