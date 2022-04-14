Dimitra Token (DMTR) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Dimitra Token (DMTR) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Dimitra Token (DMTR) -rahakkeen tiedot Dimitra is an food and agricultural technology provider offering extensive artificial intelligence, real world asset investment through a NFT based system, agronomic advice for farmers, blockchain enabled traceability, regulatory risk assessments for EUDR, carbon monitoring and applications. Specific applications are Connected Farmer, Connected Coffee, Connected Cacao, Deforestation Compliance and Livestock Guru. All of these offer blockchain based services on Ethereum, Polygon, Hyperledger and others. Virallinen verkkosivusto: https://dimitra.io/ Valkoinen paperi: https://dimitra.io/token Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x51cB253744189f11241becb29BeDd3F1b5384fdB Osta DMTR-rahaketta nyt!

Dimitra Token (DMTR) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Dimitra Token (DMTR) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 6.94M $ 6.94M $ 6.94M Kokonaistarjonta: $ 971.07M $ 971.07M $ 971.07M Kierrossa oleva tarjonta: $ 486.50M $ 486.50M $ 486.50M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 14.26M $ 14.26M $ 14.26M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.26 $ 0.26 $ 0.26 Kaikkien aikojen alin: $ 0.002640306614176698 $ 0.002640306614176698 $ 0.002640306614176698 Nykyinen hinta: $ 0.01426 $ 0.01426 $ 0.01426 Lue lisää Dimitra Token (DMTR) -rahakkeen hinnasta

Dimitra Token (DMTR) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Dimitra Token (DMTR) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä DMTR-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta DMTR-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät DMTR-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu DMTR-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Dimitra Token (DMTR) -rahakkeen hintahistoria DMTR -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu DMTR-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

DMTR-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne DMTR-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? DMTR-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso DMTR-rahakkeen hintaennuste nyt!

