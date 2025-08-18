Lisätietoja DMTR-rahakkeesta

DMTR-rahakkeen hintatiedot

DMTR-rahakkeen valkoinen paperi

DMTR-rahakkeen virallinen verkkosivusto

DMTR-rahakkeen tokenomiikka

DMTR-rahakkeen hintaennuste

DMTR-rahakkeen historia

DMTR-osto-opas

DMTR/fiat-valuuttamuunnin

DMTR-rahakkeen spot

Esimarkkinat

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Dimitra Token-logo

Dimitra Token – hinta (DMTR)

1DMTR - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.01356
$0.01356$0.01356
+1.49%1D
USD
Reaaliaikainen Dimitra Token (DMTR) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 05:10:10 (UTC+8)

Dimitra Token (DMTR) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.01298
$ 0.01298$ 0.01298
24 h:n matalin
$ 0.01376
$ 0.01376$ 0.01376
24 h:n korkein

$ 0.01298
$ 0.01298$ 0.01298

$ 0.01376
$ 0.01376$ 0.01376

$ 6.605485894378385
$ 6.605485894378385$ 6.605485894378385

$ 0.002640306614176698
$ 0.002640306614176698$ 0.002640306614176698

-0.66%

+1.49%

-10.79%

-10.79%

Dimitra Token (DMTR) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.01356. Viimeisen 24 tunnin aikana DMTR on vaihdellut alimmillaan $ 0.01298 ja korkeimmillaan $ 0.01376 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. DMTR-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 6.605485894378385, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.002640306614176698.

Lyhyen aikavälin tuloksissa DMTR on muuttunut -0.66% viimeisen tunnin aikana, +1.49% 24 tunnin aikana ja -10.79% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Dimitra Token (DMTR) -rahakkeen markkinatiedot

No.1323

$ 6.60M
$ 6.60M$ 6.60M

$ 76.50K
$ 76.50K$ 76.50K

$ 13.56M
$ 13.56M$ 13.56M

486.50M
486.50M 486.50M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

971,071,679
971,071,679 971,071,679

48.65%

ETH

Dimitra Token-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 6.60M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 76.50K. DMTR-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 486.50M ja sen kokonaistarjonta on 971071679. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 13.56M.

Dimitra Token (DMTR) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Dimitra Token-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.0001991+1.49%
30 päivää$ -0.00601-30.72%
60 päivää$ +0.00035+2.64%
90 päivää$ -0.01229-47.55%
Dimitra Token-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään DMTR-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.0001991 (+1.49%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Dimitra Token 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.00601 (-30.72%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Dimitra Token-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, DMTR-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.00035 (+2.64%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Dimitra Token-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.01229 (-47.55%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Dimitra Token (DMTR)?

Tarkista Dimitra Token-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Dimitra Token (DMTR)

Dimitra is an food and agricultural technology provider offering extensive artificial intelligence, real world asset investment through a NFT based system, agronomic advice for farmers, blockchain enabled traceability, regulatory risk assessments for EUDR, carbon monitoring and applications. Specific applications are Connected Farmer, Connected Coffee, Connected Cacao, Deforestation Compliance and Livestock Guru. All of these offer blockchain based services on Ethereum, Polygon, Hyperledger and others.

Dimitra Token on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Dimitra Token-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista DMTR-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Dimitra Token-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Dimitra Token-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Dimitra Token-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Dimitra Token (DMTR) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Dimitra Token (DMTR) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Dimitra Token-rahakkeelle.

Tarkista Dimitra Token-rahakkeen hintaennuste nyt!

Dimitra Token (DMTR) -rahakkeen tokenomiikka

Dimitra Token (DMTR) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää DMTR-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Dimitra Token (DMTR) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Dimitra Token:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Dimitra Token MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

DMTR paikallisiin valuuttoihin

1 Dimitra Token(DMTR) - VND
356.8314
1 Dimitra Token(DMTR) - AUD
A$0.021018
1 Dimitra Token(DMTR) - GBP
0.0100344
1 Dimitra Token(DMTR) - EUR
0.0116616
1 Dimitra Token(DMTR) - USD
$0.01356
1 Dimitra Token(DMTR) - MYR
RM0.0572232
1 Dimitra Token(DMTR) - TRY
0.5560956
1 Dimitra Token(DMTR) - JPY
¥2.00688
1 Dimitra Token(DMTR) - ARS
ARS$17.8186536
1 Dimitra Token(DMTR) - RUB
1.0925292
1 Dimitra Token(DMTR) - INR
1.1836524
1 Dimitra Token(DMTR) - IDR
Rp222.2950464
1 Dimitra Token(DMTR) - KRW
18.965016
1 Dimitra Token(DMTR) - PHP
0.7754964
1 Dimitra Token(DMTR) - EGP
￡E.0.6573888
1 Dimitra Token(DMTR) - BRL
R$0.0741732
1 Dimitra Token(DMTR) - CAD
C$0.0188484
1 Dimitra Token(DMTR) - BDT
1.6491672
1 Dimitra Token(DMTR) - NGN
20.8293804
1 Dimitra Token(DMTR) - COP
$54.67731
1 Dimitra Token(DMTR) - ZAR
R.0.240012
1 Dimitra Token(DMTR) - UAH
0.5584008
1 Dimitra Token(DMTR) - VES
Bs1.85772
1 Dimitra Token(DMTR) - CLP
$13.1532
1 Dimitra Token(DMTR) - PKR
Rs3.8369376
1 Dimitra Token(DMTR) - KZT
7.2863304
1 Dimitra Token(DMTR) - THB
฿0.4423272
1 Dimitra Token(DMTR) - TWD
NT$0.4139868
1 Dimitra Token(DMTR) - AED
د.إ0.0497652
1 Dimitra Token(DMTR) - CHF
Fr0.010848
1 Dimitra Token(DMTR) - HKD
HK$0.1059036
1 Dimitra Token(DMTR) - AMD
֏5.1993108
1 Dimitra Token(DMTR) - MAD
.د.م0.1221756
1 Dimitra Token(DMTR) - MXN
$0.2541144
1 Dimitra Token(DMTR) - SAR
ريال0.05085
1 Dimitra Token(DMTR) - PLN
0.0496296
1 Dimitra Token(DMTR) - RON
лв0.058986
1 Dimitra Token(DMTR) - SEK
kr0.1305828
1 Dimitra Token(DMTR) - BGN
лв0.0227808
1 Dimitra Token(DMTR) - HUF
Ft4.6311468
1 Dimitra Token(DMTR) - CZK
0.2869296
1 Dimitra Token(DMTR) - KWD
د.ك0.0041358
1 Dimitra Token(DMTR) - ILS
0.046104
1 Dimitra Token(DMTR) - AOA
Kz12.4061796
1 Dimitra Token(DMTR) - BHD
.د.ب0.00511212
1 Dimitra Token(DMTR) - BMD
$0.01356
1 Dimitra Token(DMTR) - DKK
kr0.0871908
1 Dimitra Token(DMTR) - HNL
L0.3560856
1 Dimitra Token(DMTR) - MUR
0.6200988
1 Dimitra Token(DMTR) - NAD
$0.240012
1 Dimitra Token(DMTR) - NOK
kr0.1380408
1 Dimitra Token(DMTR) - NZD
$0.0231876
1 Dimitra Token(DMTR) - PAB
B/.0.01356
1 Dimitra Token(DMTR) - PGK
K0.0568164
1 Dimitra Token(DMTR) - QAR
ر.ق0.0493584
1 Dimitra Token(DMTR) - RSD
дин.1.3687464

Dimitra Token-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Dimitra Token toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Dimitra Token-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Dimitra Token”

Paljonko Dimitra Token (DMTR) on arvoltaan tänään?
DMTR-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.01356 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on DMTR-USD-parin nykyinen hinta?
DMTR -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.01356. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Dimitra Token-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen DMTR markkina-arvo on $ 6.60M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on DMTR-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
DMTR-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 486.50M USD.
Mikä oli DMTR-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
DMTR saavutti ATH-hinnaksi 6.605485894378385 USD.
Mikä oli DMTR-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
DMTR-rahakkeen ATL-hinta oli 0.002640306614176698 USD.
Mikä on DMTR-rahakkeen treidausvolyymi?
DMTR-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 76.50K USD.
Nouseeko DMTR tänä vuonna korkeammalle?
DMTR saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso DMTR-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 05:10:10 (UTC+8)

Dimitra Token (DMTR) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

DMTR-USD-laskin

Summa

DMTR
DMTR
USD
USD

1 DMTR = 0.01356 USD

Treidaa DMTR-rahaketta

DMTRUSDT
$0.01356
$0.01356$0.01356
+1.57%

Liity MEXCiin tänään

-- spot-takaajan maksu, -- spot-ostajan maksu
-- Futuurien takaajan maksu, -- futuurien ostajan maksu