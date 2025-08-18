Mikä on Dimitra Token (DMTR)

Dimitra is an food and agricultural technology provider offering extensive artificial intelligence, real world asset investment through a NFT based system, agronomic advice for farmers, blockchain enabled traceability, regulatory risk assessments for EUDR, carbon monitoring and applications. Specific applications are Connected Farmer, Connected Coffee, Connected Cacao, Deforestation Compliance and Livestock Guru. All of these offer blockchain based services on Ethereum, Polygon, Hyperledger and others.

Dimitra Token-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Dimitra Token (DMTR) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Dimitra Token (DMTR) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Dimitra Token-rahakkeelle.

Dimitra Token (DMTR) -rahakkeen tokenomiikka

Dimitra Token (DMTR) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää DMTR-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Dimitra Token (DMTR) -ostamisen perusteet

DMTR paikallisiin valuuttoihin

Dimitra Token-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Dimitra Token toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Dimitra Token” Paljonko Dimitra Token (DMTR) on arvoltaan tänään? DMTR-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.01356 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella. Mikä on DMTR-USD-parin nykyinen hinta? $ 0.01356 . Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo DMTR -USD-parin nykyinen hinta on. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla. Mikä on Dimitra Token-rahakkeen markkina-arvo? Rahakkeen DMTR markkina-arvo on $ 6.60M USD . Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen. Mikä on DMTR-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta? DMTR-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 486.50M USD . Mikä oli DMTR-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta? DMTR saavutti ATH-hinnaksi 6.605485894378385 USD . Mikä oli DMTR-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta? DMTR-rahakkeen ATL-hinta oli 0.002640306614176698 USD . Mikä on DMTR-rahakkeen treidausvolyymi? DMTR-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 76.50K USD . Nouseeko DMTR tänä vuonna korkeammalle? DMTR saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso DMTR-rahakkeen hintaennuste , josta saat tarkemman analyysin.

