Dimitra Token (DMTR) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.01356. Viimeisen 24 tunnin aikana DMTR on vaihdellut alimmillaan $ 0.01298 ja korkeimmillaan $ 0.01376 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. DMTR-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 6.605485894378385, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.002640306614176698.
Lyhyen aikavälin tuloksissa DMTR on muuttunut -0.66% viimeisen tunnin aikana, +1.49% 24 tunnin aikana ja -10.79% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Dimitra Token (DMTR) -rahakkeen markkinatiedot
No.1323
$ 6.60M
$ 76.50K
$ 13.56M
486.50M
1,000,000,000
971,071,679
48.65%
ETH
Dimitra Token-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 6.60M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 76.50K. DMTR-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 486.50M ja sen kokonaistarjonta on 971071679. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 13.56M.
Dimitra Token (DMTR) -rahakkeen hintahistoria USD
Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Dimitra Token-hinnanmuutoksia:
Kausi
Muuta (USD)
Muuta (%)
Tänään
$ +0.0001991
+1.49%
30 päivää
$ -0.00601
-30.72%
60 päivää
$ +0.00035
+2.64%
90 päivää
$ -0.01229
-47.55%
Dimitra Token-rahakkeiden hinnanmuutos tänään
Tänään DMTR-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.0001991 (+1.49%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.
Dimitra Token 30 päivän hinnanmuutos
Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.00601 (-30.72%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.
Dimitra Token-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos
Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, DMTR-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.00035 (+2.64%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.
Dimitra Token-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos
Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.01229 (-47.55%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.
Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Dimitra Token (DMTR)?
Dimitra is an food and agricultural technology provider offering extensive artificial intelligence, real world asset investment through a NFT based system, agronomic advice for farmers, blockchain enabled traceability, regulatory risk assessments for EUDR, carbon monitoring and applications. Specific applications are Connected Farmer, Connected Coffee, Connected Cacao, Deforestation Compliance and Livestock Guru. All of these offer blockchain based services on Ethereum, Polygon, Hyperledger and others.
Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme.
Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.