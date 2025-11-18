Lisätietoja DMCC-rahakkeesta
DMCC-rahakkeen hintatiedot
Mikä on DMCC
DMCC-rahakkeen valkoinen paperi
DMCC-rahakkeen virallinen verkkosivusto
DMCC-rahakkeen tokenomiikka
DMCC-rahakkeen hintaennuste
DMCC-rahakkeen historia
DMCC-osto-opas
DMCC/fiat-valuuttamuunnin
DMCC-rahakkeen spot
Esimarkkinat
Ansaitse
Airdrop+
Uutiset
Blogi
Ohjeet
DMCC (DMCC) -rahakkeen tokenomiikka
DMCC (DMCC) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi
Tutustu DMCC (DMCC) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.
DMCC (DMCC) -rahakkeen tiedot
DMCC is a blockchain-powered music ecosystem where creators can produce AI-generated music using DAIM, distribute it through platforms like MyTube, and engage directly with fans who can support artists by sending DMCC tokens. It enables a decentralized, creator-driven economy for music production, sharing, and reward.
DMCC (DMCC) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset
DMCC (DMCC) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.
Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:
Kokonaistarjonta:
Enimmäismäärä DMCC-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.
Kierrossa oleva tarjonta:
Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.
Maksimitarjonta:
Kiinteä yläraja sille, kuinka monta DMCC-rahaketta voi olla yhteensä.
FDV (täysin laimennettu arvostus):
Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.
Inflaatioaste:
Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.
Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?
Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.
Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.
Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.
Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.
Nyt kun ymmärrät DMCC-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu DMCC-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!
Kuinka DMCC-rahaketta ostetaan
Oletko kiinnostunut lisäämään DMCC (DMCC) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita DMCC-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista.
DMCC (DMCC) -rahakkeen hintahistoria
DMCC -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia.
DMCC-rahakkeen hintaennuste
Haluatko tietää, minne DMCC-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? DMCC-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.
Miksi sinun kannattaa valita MEXC?
MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin.
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.
Lue ja ymmärrä Käyttäjäsopimus ja Tietosuojakäytäntö
Osta DMCC (DMCC) -rahaketta
Summa
1 DMCC = 0.01012 USD
Treidaa DMCC (DMCC) -rahaketta
KUUMAT
Tällä hetkellä trendaavat kryptovaluutat, jotka ovat saaneet merkittävää huomiota markkinoilla
SUURIN volyymi
Kryptovaluutat, joilla on suurin treidausvolyymi
Vasta lisätyt
Äskettäin listatut kryptovaluutat, joita voi treidata
Suurimmat voittajat
Kryptoalan 24 tunnin suurimmat voittajat, joita jokaisen treidaajan tulisi pitää silmällä