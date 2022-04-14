dKargo (DKA) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu dKargo (DKA) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
dKargo (DKA) -rahakkeen tiedot

dKargo platform issues DKA tokens for participants’ interaction on the platform. DKA tokens are cryptocurrency based on blockchain technology. They can be traded through exchanges and converted into fiat money.

Virallinen verkkosivusto:
https://dkargo.io/en
Valkoinen paperi:
https://docs.dkargo.io/v2.0-eng
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0x5dc60C4D5e75D22588FA17fFEB90A63E535efCE0

dKargo (DKA) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu dKargo (DKA) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 76.75M
$ 76.75M$ 76.75M
Kokonaistarjonta:
$ 5.00B
$ 5.00B$ 5.00B
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 5.00B
$ 5.00B$ 5.00B
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 76.75M
$ 76.75M$ 76.75M
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.0759
$ 0.0759$ 0.0759
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.014004343218990514
$ 0.014004343218990514$ 0.014004343218990514
Nykyinen hinta:
$ 0.01535
$ 0.01535$ 0.01535

dKargo (DKA) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

dKargo (DKA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä DKA-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta DKA-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät DKA-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu DKA-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka DKA-rahaketta ostetaan

Oletko kiinnostunut lisäämään dKargo (DKA) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita DKA-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista.

dKargo (DKA) -rahakkeen hintahistoria

DKA -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia.

DKA-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne DKA-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? DKA-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

