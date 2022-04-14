dKargo (DKA) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu dKargo (DKA) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

dKargo (DKA) -rahakkeen tiedot dKargo platform issues DKA tokens for participants’ interaction on the platform. DKA tokens are cryptocurrency based on blockchain technology. They can be traded through exchanges and converted into fiat money. Virallinen verkkosivusto: https://dkargo.io/en Valkoinen paperi: https://docs.dkargo.io/v2.0-eng Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x5dc60C4D5e75D22588FA17fFEB90A63E535efCE0 Osta DKA-rahaketta nyt!

dKargo (DKA) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu dKargo (DKA) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 76.75M $ 76.75M $ 76.75M Kokonaistarjonta: $ 5.00B $ 5.00B $ 5.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 5.00B $ 5.00B $ 5.00B FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 76.75M $ 76.75M $ 76.75M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.0759 $ 0.0759 $ 0.0759 Kaikkien aikojen alin: $ 0.014004343218990514 $ 0.014004343218990514 $ 0.014004343218990514 Nykyinen hinta: $ 0.01535 $ 0.01535 $ 0.01535 Lue lisää dKargo (DKA) -rahakkeen hinnasta

dKargo (DKA) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset dKargo (DKA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä DKA-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta DKA-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät DKA-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu DKA-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

dKargo (DKA) -rahakkeen hintahistoria DKA -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu DKA-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

DKA-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne DKA-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? DKA-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso DKA-rahakkeen hintaennuste nyt!

