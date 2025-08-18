dKargo (DKA) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.01497. Viimeisen 24 tunnin aikana DKA on vaihdellut alimmillaan $ 0.01476 ja korkeimmillaan $ 0.016 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. DKA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.70604547, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.014004343218990514.
Lyhyen aikavälin tuloksissa DKA on muuttunut 0.00% viimeisen tunnin aikana, +0.06% 24 tunnin aikana ja -3.61% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
dKargo (DKA) -rahakkeen markkinatiedot
No.451
$ 74.85M
$ 74.85M$ 74.85M
$ 60.48K
$ 60.48K$ 60.48K
$ 74.85M
$ 74.85M$ 74.85M
5.00B
5.00B 5.00B
5,000,000,000
5,000,000,000 5,000,000,000
5,000,000,000
5,000,000,000 5,000,000,000
100.00%
ETH
dKargo-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 74.85M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 60.48K. DKA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 5.00B ja sen kokonaistarjonta on 5000000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 74.85M.
dKargo (DKA) -rahakkeen hintahistoria USD
Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän dKargo-hinnanmuutoksia:
Kausi
Muuta (USD)
Muuta (%)
Tänään
$ +0.000009
+0.06%
30 päivää
$ -0.00253
-14.46%
60 päivää
$ +0.00085
+6.01%
90 päivää
$ -0.00247
-14.17%
dKargo-rahakkeiden hinnanmuutos tänään
Tänään DKA-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.000009 (+0.06%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.
dKargo 30 päivän hinnanmuutos
Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.00253 (-14.46%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.
dKargo-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos
Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, DKA-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.00085 (+6.01%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.
dKargo-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos
Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.00247 (-14.17%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.
Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle dKargo (DKA)?
dKargo platform issues DKA tokens for participants’ interaction on the platform. DKA tokens are cryptocurrency based on blockchain technology. They can be traded through exchanges and converted into fiat money.
dKargo-rahakkeen hintaennuste (USD)
Kuinka paljon dKargo (DKA) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko dKargo (DKA) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita dKargo-rahakkeelle.
dKargo (DKA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää DKA-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
dKargo (DKA) -ostamisen perusteet
