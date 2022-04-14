Dione Protocol (DIONE) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Dione Protocol (DIONE) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Dione Protocol (DIONE) -rahakkeen tiedot Dione is the native token for the Dione Protocol; an ecosystem with the goal of improving the ease of the purchase of Decentralized tokens for the general public. Dione puts major focus on the development of bridging the gap between real world issues and the DeFi space - creating a system powered by renewable energy. Combining convenience and a safer decentralized future both have the common denominator of people. Dione Protocol puts people first, by first building a strong community to come along into a powerful decentralized future. Virallinen verkkosivusto: https://dioneprotocol.com/ Valkoinen paperi: https://medium.com/@dioneprotocol/nebra-powered-by-dione-219047088c81 Block Explorer: https://odysseyscan.com/ Osta DIONE-rahaketta nyt!

Dione Protocol (DIONE) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Dione Protocol (DIONE) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: -- -- -- Kokonaistarjonta: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Kierrossa oleva tarjonta: -- -- -- FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 7.30M $ 7.30M $ 7.30M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.0194 $ 0.0194 $ 0.0194 Kaikkien aikojen alin: -- -- -- Nykyinen hinta: $ 0.00073 $ 0.00073 $ 0.00073 Lue lisää Dione Protocol (DIONE) -rahakkeen hinnasta

Dione Protocol (DIONE) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Dione Protocol (DIONE) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä DIONE-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta DIONE-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät DIONE-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu DIONE-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

