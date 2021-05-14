DFYN Token (DFYN) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu DFYN Token (DFYN) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

DFYN Token (DFYN) -rahakkeen tiedot Dfyn is a multichain AMM DEX currently functional on the Polygon network. Dfyn nodes on various chains act as liquidity entry and exit points into the cross-chain liquidity super mesh that is being enabled by Router Protocol. Virallinen verkkosivusto: https://dfyn.network/ Valkoinen paperi: https://dfyn.network/assets/docs/Dfyn-Litepaper.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x9695e0114e12c0d3a3636fab5a18e6b737529023 Osta DFYN-rahaketta nyt!

DFYN Token (DFYN) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu DFYN Token (DFYN) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 564.62K $ 564.62K $ 564.62K Kokonaistarjonta: $ 198.28M $ 198.28M $ 198.28M Kierrossa oleva tarjonta: $ 171.88M $ 171.88M $ 171.88M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 821.25K $ 821.25K $ 821.25K Kaikkien aikojen korkein: $ 8.5005 $ 8.5005 $ 8.5005 Kaikkien aikojen alin: $ 0.002747020679671152 $ 0.002747020679671152 $ 0.002747020679671152 Nykyinen hinta: $ 0.003285 $ 0.003285 $ 0.003285 Lue lisää DFYN Token (DFYN) -rahakkeen hinnasta

DFYN Token (DFYN) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset DFYN Token (DFYN) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä DFYN-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta DFYN-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät DFYN-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu DFYN-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka DFYN-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään DFYN Token (DFYN) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita DFYN-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan DFYN-rahakkeita MEXCistä nyt!

DFYN Token (DFYN) -rahakkeen hintahistoria DFYN -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu DFYN-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

DFYN-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne DFYN-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? DFYN-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso DFYN-rahakkeen hintaennuste nyt!

