DFYN Token (DFYN) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.003242. Viimeisen 24 tunnin aikana DFYN on vaihdellut alimmillaan $ 0.003226 ja korkeimmillaan $ 0.003338 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. DFYN-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 8.35454802, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.002747020679671152.
Lyhyen aikavälin tuloksissa DFYN on muuttunut -0.65% viimeisen tunnin aikana, +0.03% 24 tunnin aikana ja -1.70% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
DFYN Token (DFYN) -rahakkeen markkinatiedot
DFYN Token-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 557.23K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 76.65K. DFYN-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 171.88M ja sen kokonaistarjonta on 198284457. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 810.50K.
DFYN Token (DFYN) -rahakkeen hintahistoria USD
Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän DFYN Token-hinnanmuutoksia:
Kausi
Muuta (USD)
Muuta (%)
Tänään
$ +0.00000097
+0.03%
30 päivää
$ -0.000025
-0.77%
60 päivää
$ +0.000396
+13.91%
90 päivää
$ -0.000191
-5.57%
DFYN Token-rahakkeiden hinnanmuutos tänään
Tänään DFYN-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.00000097 (+0.03%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.
DFYN Token 30 päivän hinnanmuutos
Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.000025 (-0.77%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.
DFYN Token-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos
Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, DFYN-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.000396 (+13.91%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.
DFYN Token-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos
Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.000191 (-5.57%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.
Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle DFYN Token (DFYN)?
Dfyn is a multichain AMM DEX currently functional on the Polygon network. Dfyn nodes on various chains act as liquidity entry and exit points into the cross-chain liquidity super mesh that is being enabled by Router Protocol.
DFYN Token on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja DFYN Token-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.
Lisäksi voit tehdä seuraavat: - Tarkista DFYN-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi. - Lue DFYN Token-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.
Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään DFYN Token-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.
DFYN Token-rahakkeen hintaennuste (USD)
Kuinka paljon DFYN Token (DFYN) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko DFYN Token (DFYN) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita DFYN Token-rahakkeelle.
DFYN Token (DFYN) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää DFYN-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
DFYN Token (DFYN) -ostamisen perusteet
Etsitkö tapaa DFYN Token:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa DFYN Token MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.
Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme.
Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.