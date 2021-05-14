Lisätietoja DFYN-rahakkeesta

DFYN-rahakkeen hintatiedot

DFYN-rahakkeen valkoinen paperi

DFYN-rahakkeen virallinen verkkosivusto

DFYN-rahakkeen tokenomiikka

DFYN-rahakkeen hintaennuste

DFYN-rahakkeen historia

DFYN-osto-opas

DFYN/fiat-valuuttamuunnin

DFYN-rahakkeen spot

Esimarkkinat

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

DFYN Token-logo

DFYN Token – hinta (DFYN)

1DFYN - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.003243
$0.003243$0.003243
+0.03%1D
USD
Reaaliaikainen DFYN Token (DFYN) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 00:29:27 (UTC+8)

DFYN Token (DFYN) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.003226
$ 0.003226$ 0.003226
24 h:n matalin
$ 0.003338
$ 0.003338$ 0.003338
24 h:n korkein

$ 0.003226
$ 0.003226$ 0.003226

$ 0.003338
$ 0.003338$ 0.003338

$ 8.35454802
$ 8.35454802$ 8.35454802

$ 0.002747020679671152
$ 0.002747020679671152$ 0.002747020679671152

-0.65%

+0.03%

-1.70%

-1.70%

DFYN Token (DFYN) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.003242. Viimeisen 24 tunnin aikana DFYN on vaihdellut alimmillaan $ 0.003226 ja korkeimmillaan $ 0.003338 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. DFYN-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 8.35454802, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.002747020679671152.

Lyhyen aikavälin tuloksissa DFYN on muuttunut -0.65% viimeisen tunnin aikana, +0.03% 24 tunnin aikana ja -1.70% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

DFYN Token (DFYN) -rahakkeen markkinatiedot

No.2339

$ 557.23K
$ 557.23K$ 557.23K

$ 76.65K
$ 76.65K$ 76.65K

$ 810.50K
$ 810.50K$ 810.50K

171.88M
171.88M 171.88M

250,000,000
250,000,000 250,000,000

198,284,457
198,284,457 198,284,457

68.75%

2021-05-14 00:00:00

ETH

DFYN Token-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 557.23K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 76.65K. DFYN-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 171.88M ja sen kokonaistarjonta on 198284457. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 810.50K.

DFYN Token (DFYN) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän DFYN Token-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.00000097+0.03%
30 päivää$ -0.000025-0.77%
60 päivää$ +0.000396+13.91%
90 päivää$ -0.000191-5.57%
DFYN Token-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään DFYN-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.00000097 (+0.03%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

DFYN Token 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.000025 (-0.77%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

DFYN Token-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, DFYN-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.000396 (+13.91%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

DFYN Token-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.000191 (-5.57%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle DFYN Token (DFYN)?

Tarkista DFYN Token-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on DFYN Token (DFYN)

Dfyn is a multichain AMM DEX currently functional on the Polygon network. Dfyn nodes on various chains act as liquidity entry and exit points into the cross-chain liquidity super mesh that is being enabled by Router Protocol.

DFYN Token on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja DFYN Token-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista DFYN-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue DFYN Token-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään DFYN Token-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

DFYN Token-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon DFYN Token (DFYN) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko DFYN Token (DFYN) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita DFYN Token-rahakkeelle.

Tarkista DFYN Token-rahakkeen hintaennuste nyt!

DFYN Token (DFYN) -rahakkeen tokenomiikka

DFYN Token (DFYN) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää DFYN-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

DFYN Token (DFYN) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa DFYN Token:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa DFYN Token MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

DFYN paikallisiin valuuttoihin

1 DFYN Token(DFYN) - VND
85.31323
1 DFYN Token(DFYN) - AUD
A$0.0050251
1 DFYN Token(DFYN) - GBP
0.00239908
1 DFYN Token(DFYN) - EUR
0.00278812
1 DFYN Token(DFYN) - USD
$0.003242
1 DFYN Token(DFYN) - MYR
RM0.01368124
1 DFYN Token(DFYN) - TRY
0.13269506
1 DFYN Token(DFYN) - JPY
¥0.479816
1 DFYN Token(DFYN) - ARS
ARS$4.24899762
1 DFYN Token(DFYN) - RUB
0.26124036
1 DFYN Token(DFYN) - INR
0.28315628
1 DFYN Token(DFYN) - IDR
Rp53.14753248
1 DFYN Token(DFYN) - KRW
4.54696984
1 DFYN Token(DFYN) - PHP
0.18540998
1 DFYN Token(DFYN) - EGP
￡E.0.15720458
1 DFYN Token(DFYN) - BRL
R$0.01776616
1 DFYN Token(DFYN) - CAD
C$0.00450638
1 DFYN Token(DFYN) - BDT
0.39429204
1 DFYN Token(DFYN) - NGN
4.97238508
1 DFYN Token(DFYN) - COP
$13.0725545
1 DFYN Token(DFYN) - ZAR
R.0.0575455
1 DFYN Token(DFYN) - UAH
0.13350556
1 DFYN Token(DFYN) - VES
Bs0.444154
1 DFYN Token(DFYN) - CLP
$3.138256
1 DFYN Token(DFYN) - PKR
Rs0.9194312
1 DFYN Token(DFYN) - KZT
1.74205628
1 DFYN Token(DFYN) - THB
฿0.10598098
1 DFYN Token(DFYN) - TWD
NT$0.09884858
1 DFYN Token(DFYN) - AED
د.إ0.01189814
1 DFYN Token(DFYN) - CHF
Fr0.0025936
1 DFYN Token(DFYN) - HKD
HK$0.02532002
1 DFYN Token(DFYN) - AMD
֏1.2407134
1 DFYN Token(DFYN) - MAD
.د.م0.02921042
1 DFYN Token(DFYN) - MXN
$0.06088476
1 DFYN Token(DFYN) - SAR
ريال0.0121575
1 DFYN Token(DFYN) - PLN
0.01186572
1 DFYN Token(DFYN) - RON
лв0.0141027
1 DFYN Token(DFYN) - SEK
kr0.03122046
1 DFYN Token(DFYN) - BGN
лв0.00544656
1 DFYN Token(DFYN) - HUF
Ft1.10912062
1 DFYN Token(DFYN) - CZK
0.06866556
1 DFYN Token(DFYN) - KWD
د.ك0.00098881
1 DFYN Token(DFYN) - ILS
0.01105522
1 DFYN Token(DFYN) - AOA
Kz2.95530994
1 DFYN Token(DFYN) - BHD
.د.ب0.001222234
1 DFYN Token(DFYN) - BMD
$0.003242
1 DFYN Token(DFYN) - DKK
kr0.02084606
1 DFYN Token(DFYN) - HNL
L0.08474588
1 DFYN Token(DFYN) - MUR
0.14825666
1 DFYN Token(DFYN) - NAD
$0.05735098
1 DFYN Token(DFYN) - NOK
kr0.03303598
1 DFYN Token(DFYN) - NZD
$0.00557624
1 DFYN Token(DFYN) - PAB
B/.0.003242
1 DFYN Token(DFYN) - PGK
K0.01368124
1 DFYN Token(DFYN) - QAR
ر.ق0.01180088
1 DFYN Token(DFYN) - RSD
дин.0.32724748

DFYN Token-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton DFYN Token toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen DFYN Token-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”DFYN Token”

Paljonko DFYN Token (DFYN) on arvoltaan tänään?
DFYN-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.003242 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on DFYN-USD-parin nykyinen hinta?
DFYN -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.003242. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on DFYN Token-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen DFYN markkina-arvo on $ 557.23K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on DFYN-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
DFYN-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 171.88M USD.
Mikä oli DFYN-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
DFYN saavutti ATH-hinnaksi 8.35454802 USD.
Mikä oli DFYN-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
DFYN-rahakkeen ATL-hinta oli 0.002747020679671152 USD.
Mikä on DFYN-rahakkeen treidausvolyymi?
DFYN-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 76.65K USD.
Nouseeko DFYN tänä vuonna korkeammalle?
DFYN saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso DFYN-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 00:29:27 (UTC+8)

DFYN Token (DFYN) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

DFYN-USD-laskin

Summa

DFYN
DFYN
USD
USD

1 DFYN = 0.003242 USD

Treidaa DFYN-rahaketta

DFYNUSDT
$0.003243
$0.003243$0.003243
0.00%

Liity MEXCiin tänään

-- spot-takaajan maksu, -- spot-ostajan maksu
-- Futuurien takaajan maksu, -- futuurien ostajan maksu