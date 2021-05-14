Mikä on DFYN Token (DFYN)

Dfyn is a multichain AMM DEX currently functional on the Polygon network. Dfyn nodes on various chains act as liquidity entry and exit points into the cross-chain liquidity super mesh that is being enabled by Router Protocol.

DFYN Token on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme.



DFYN Token-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon DFYN Token (DFYN) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko DFYN Token (DFYN) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita DFYN Token-rahakkeelle.

DFYN Token (DFYN) -rahakkeen tokenomiikka

DFYN Token (DFYN) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää DFYN-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

DFYN Token (DFYN) -ostamisen perusteet

Voit helposti ostaa kryptoa DFYN Token MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme.

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”DFYN Token” Paljonko DFYN Token (DFYN) on arvoltaan tänään? DFYN-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.003242 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella. Mikä on DFYN-USD-parin nykyinen hinta? $ 0.003242 . Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo DFYN -USD-parin nykyinen hinta on. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla. Mikä on DFYN Token-rahakkeen markkina-arvo? Rahakkeen DFYN markkina-arvo on $ 557.23K USD . Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen. Mikä on DFYN-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta? DFYN-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 171.88M USD . Mikä oli DFYN-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta? DFYN saavutti ATH-hinnaksi 8.35454802 USD . Mikä oli DFYN-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta? DFYN-rahakkeen ATL-hinta oli 0.002747020679671152 USD . Mikä on DFYN-rahakkeen treidausvolyymi? DFYN-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 76.65K USD . Nouseeko DFYN tänä vuonna korkeammalle? DFYN saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso DFYN-rahakkeen hintaennuste , josta saat tarkemman analyysin.

DFYN Token (DFYN) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

