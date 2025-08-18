Mikä on DAI (DAI)

Dai is a Ethereum ERC20 token from MakerDAO project. MakerDAO (MKR) Maker is a decentralized autonomous organization on the Ethereum blockchain seeking to minimize the price volatility of its own stable token — the Dai. Dai is a cryptocurrency that automatically reacts to emergent market conditions in order to stabilize its value against the major world currencies. Dai is created by the Dai Stablecoin System, a decentralized platform that runs on the Ethereum blockchain.

DAI-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon DAI (DAI) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko DAI (DAI) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita DAI-rahakkeelle.

Tarkista DAI-rahakkeen hintaennuste nyt!

DAI (DAI) -rahakkeen tokenomiikka

DAI (DAI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää DAI-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

DAI (DAI) -ostamisen perusteet

DAI paikallisiin valuuttoihin

Kokeile Muunninta

DAI-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton DAI toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”DAI” Paljonko DAI (DAI) on arvoltaan tänään? DAI-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.9997 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella. Mikä on DAI-USD-parin nykyinen hinta? $ 0.9997 . Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo DAI -USD-parin nykyinen hinta on. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla. Mikä on DAI-rahakkeen markkina-arvo? Rahakkeen DAI markkina-arvo on $ 5.36B USD . Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen. Mikä on DAI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta? DAI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 5.37B USD . Mikä oli DAI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta? DAI saavutti ATH-hinnaksi 3.668397883943107 USD . Mikä oli DAI-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta? DAI-rahakkeen ATL-hinta oli 0.8970032280541823 USD . Mikä on DAI-rahakkeen treidausvolyymi? DAI-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 11.65M USD . Nouseeko DAI tänä vuonna korkeammalle? DAI saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso DAI-rahakkeen hintaennuste , josta saat tarkemman analyysin.

