DAI – hinta (DAI)

1DAI - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.9997
$0.9997$0.9997
-0.01%1D
USD
Reaaliaikainen DAI (DAI) -hintakaavio
2025-08-22 05:08:16 (UTC+8)

DAI (DAI) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.9996
$ 0.9996$ 0.9996
24 h:n matalin
$ 1.0003
$ 1.0003$ 1.0003
24 h:n korkein

$ 0.9996
$ 0.9996$ 0.9996

$ 1.0003
$ 1.0003$ 1.0003

$ 3.668397883943107
$ 3.668397883943107$ 3.668397883943107

$ 0.8970032280541823
$ 0.8970032280541823$ 0.8970032280541823

0.00%

-0.01%

0.00%

0.00%

DAI (DAI) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.9997. Viimeisen 24 tunnin aikana DAI on vaihdellut alimmillaan $ 0.9996 ja korkeimmillaan $ 1.0003 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. DAI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 3.668397883943107, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.8970032280541823.

Lyhyen aikavälin tuloksissa DAI on muuttunut 0.00% viimeisen tunnin aikana, -0.01% 24 tunnin aikana ja 0.00% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

DAI (DAI) -rahakkeen markkinatiedot

No.26

$ 5.36B
$ 5.36B$ 5.36B

$ 11.65M
$ 11.65M$ 11.65M

$ 5.36B
$ 5.36B$ 5.36B

5.37B
5.37B 5.37B

--
----

5,365,382,702.664872
5,365,382,702.664872 5,365,382,702.664872

0.13%

$ 1
$ 1$ 1

ETH

DAI-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 5.36B ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 11.65M. DAI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 5.37B ja sen kokonaistarjonta on 5365382702.664872. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 5.36B.

DAI (DAI) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän DAI-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.0001-0.01%
30 päivää$ +0.0002+0.02%
60 päivää$ -0.0002-0.03%
90 päivää$ -0.0007-0.07%
DAI-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään DAI-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.0001 (-0.01%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

DAI 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ +0.0002 (+0.02%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

DAI-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, DAI-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.0002 (-0.03%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

DAI-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.0007 (-0.07%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle DAI (DAI)?

Tarkista DAI-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on DAI (DAI)

Dai is a Ethereum ERC20 token from MakerDAO project. MakerDAO (MKR) Maker is a decentralized autonomous organization on the Ethereum blockchain seeking to minimize the price volatility of its own stable token — the Dai. Dai is a cryptocurrency that automatically reacts to emergent market conditions in order to stabilize its value against the major world currencies. Dai is created by the Dai Stablecoin System, a decentralized platform that runs on the Ethereum blockchain.

DAI on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja DAI-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista DAI-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue DAI-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään DAI-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

DAI-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon DAI (DAI) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko DAI (DAI) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita DAI-rahakkeelle.

Tarkista DAI-rahakkeen hintaennuste nyt!

DAI (DAI) -rahakkeen tokenomiikka

DAI (DAI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää DAI-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

DAI (DAI) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa DAI:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa DAI MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

DAI paikallisiin valuuttoihin

1 DAI(DAI) - VND
26,307.1055
1 DAI(DAI) - AUD
A$1.549535
1 DAI(DAI) - GBP
0.739778
1 DAI(DAI) - EUR
0.859742
1 DAI(DAI) - USD
$0.9997
1 DAI(DAI) - MYR
RM4.218734
1 DAI(DAI) - TRY
40.997697
1 DAI(DAI) - JPY
¥147.9556
1 DAI(DAI) - ARS
ARS$1,313.665782
1 DAI(DAI) - RUB
80.545829
1 DAI(DAI) - INR
87.263813
1 DAI(DAI) - IDR
Rp16,388.521968
1 DAI(DAI) - KRW
1,400.139832
1 DAI(DAI) - PHP
57.172843
1 DAI(DAI) - EGP
￡E.48.465456
1 DAI(DAI) - BRL
R$5.468359
1 DAI(DAI) - CAD
C$1.389583
1 DAI(DAI) - BDT
121.583514
1 DAI(DAI) - NGN
1,535.629173
1 DAI(DAI) - COP
$4,031.040325
1 DAI(DAI) - ZAR
R.17.714684
1 DAI(DAI) - UAH
41.167646
1 DAI(DAI) - VES
Bs136.9589
1 DAI(DAI) - CLP
$969.709
1 DAI(DAI) - PKR
Rs282.875112
1 DAI(DAI) - KZT
537.178798
1 DAI(DAI) - THB
฿32.610214
1 DAI(DAI) - TWD
NT$30.520841
1 DAI(DAI) - AED
د.إ3.668899
1 DAI(DAI) - CHF
Fr0.79976
1 DAI(DAI) - HKD
HK$7.807657
1 DAI(DAI) - AMD
֏382.58519
1 DAI(DAI) - MAD
.د.م9.007297
1 DAI(DAI) - MXN
$18.744375
1 DAI(DAI) - SAR
ريال3.748875
1 DAI(DAI) - PLN
3.658902
1 DAI(DAI) - RON
лв4.348695
1 DAI(DAI) - SEK
kr9.617114
1 DAI(DAI) - BGN
лв1.679496
1 DAI(DAI) - HUF
Ft341.427541
1 DAI(DAI) - CZK
21.163649
1 DAI(DAI) - KWD
د.ك0.3049085
1 DAI(DAI) - ILS
3.408977
1 DAI(DAI) - AOA
Kz916.315023
1 DAI(DAI) - BHD
.د.ب0.3768869
1 DAI(DAI) - BMD
$0.9997
1 DAI(DAI) - DKK
kr6.428071
1 DAI(DAI) - HNL
L26.282113
1 DAI(DAI) - MUR
45.716281
1 DAI(DAI) - NAD
$17.714684
1 DAI(DAI) - NOK
kr10.166949
1 DAI(DAI) - NZD
$1.709487
1 DAI(DAI) - PAB
B/.0.9997
1 DAI(DAI) - PGK
K4.138758
1 DAI(DAI) - QAR
ر.ق3.638908
1 DAI(DAI) - RSD
дин.100.919715

DAI-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton DAI toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Virallinen DAI-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”DAI”

Paljonko DAI (DAI) on arvoltaan tänään?
DAI-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.9997 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on DAI-USD-parin nykyinen hinta?
DAI -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.9997. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on DAI-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen DAI markkina-arvo on $ 5.36B USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on DAI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
DAI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 5.37B USD.
Mikä oli DAI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
DAI saavutti ATH-hinnaksi 3.668397883943107 USD.
Mikä oli DAI-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
DAI-rahakkeen ATL-hinta oli 0.8970032280541823 USD.
Mikä on DAI-rahakkeen treidausvolyymi?
DAI-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 11.65M USD.
Nouseeko DAI tänä vuonna korkeammalle?
DAI saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso DAI-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
2025-08-22 05:08:16 (UTC+8)

