DAI

Dai is a Ethereum ERC20 token from MakerDAO project. MakerDAO (MKR) Maker is a decentralized autonomous organization on the Ethereum blockchain seeking to minimize the price volatility of its own stable token — the Dai. Dai is a cryptocurrency that automatically reacts to emergent market conditions in order to stabilize its value against the major world currencies. Dai is created by the Dai Stablecoin System, a decentralized platform that runs on the Ethereum blockchain.

NimiDAI

SijoitusNo.27

Markkina-arvo$0.00

Täysin laimennettu markkina-arvo$0.00

Markkinaosuus0.0014%

Treidausvolyymi/markkina-arvo (24 tuntia)1.29%

Kierrossa oleva tarjonta5,365,382,702.664872

Enimmäistarjonta

Kokonaistarjonta5,365,382,702.664872

Kierrossa oleva määrä%

Julkaisupäivämäärä--

Hinta, jolla vara laskettiin ensimmäisen kerran liikkeeseen1 USDT

Kaikkien aikojen korkein hinta3.668397883943107,2021-11-16

Alin hinta0.8970032280541823,2023-03-11

Julkinen lohkoketjuETH

Sektori

Sosiaalinen media

etfindex:mc_etfindex_sourceVastuuvapauslauseke: Tiedot ovat peräisin lähteestä cmc, ja niitä ei tule pitää sijoitusneuvona.

DAI/USDT
DAI
----
--
24 h:n korkein
--
24 h:n matalin
--
24 h:n volyymi (DAI)
--
24 h:n summa (USDT)
--
DAI/USDT
--
--
‎--
24 h:n korkein
--
24 h:n matalin
--
24 h:n volyymi (DAI)
--
24 h:n summa (USDT)
--
