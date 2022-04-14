DAI (DAI) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu DAI (DAI) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

DAI (DAI) -rahakkeen tiedot Dai is a Ethereum ERC20 token from MakerDAO project. MakerDAO (MKR) Maker is a decentralized autonomous organization on the Ethereum blockchain seeking to minimize the price volatility of its own stable token — the Dai. Dai is a cryptocurrency that automatically reacts to emergent market conditions in order to stabilize its value against the major world currencies. Dai is created by the Dai Stablecoin System, a decentralized platform that runs on the Ethereum blockchain. Virallinen verkkosivusto: https://makerdao.com/ Block Explorer: https://solscan.io/token/EjmyN6qEC1Tf1JxiG1ae7UTJhUxSwk1TCWNWqxWV4J6o Osta DAI-rahaketta nyt!

DAI (DAI) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu DAI (DAI) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 5.37B $ 5.37B $ 5.37B Kokonaistarjonta: $ 5.37B $ 5.37B $ 5.37B Kierrossa oleva tarjonta: $ 5.37B $ 5.37B $ 5.37B FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 5.37B $ 5.37B $ 5.37B Kaikkien aikojen korkein: $ 1.5 $ 1.5 $ 1.5 Kaikkien aikojen alin: $ 0.8970032280541823 $ 0.8970032280541823 $ 0.8970032280541823 Nykyinen hinta: $ 1.0004 $ 1.0004 $ 1.0004 Lue lisää DAI (DAI) -rahakkeen hinnasta

DAI (DAI) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset DAI (DAI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä DAI-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta DAI-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät DAI-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu DAI-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

