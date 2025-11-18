Cypher (CYPR) -rahakkeen tokenomiikka

Cypher (CYPR) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu Cypher (CYPR) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-11-18 07:01:07 (UTC+8)
USD

Cypher (CYPR) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu Cypher (CYPR) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 5.45M
Kokonaistarjonta:
$ 1.00B
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 94.83M
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 57.46M
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.315
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.028705042947441254
Nykyinen hinta:
$ 0.05746
Cypher (CYPR) -rahakkeen tiedot

Cypher Protocol is a protocol for brands to interact with spenders in offering spend rewards for Cypher Crypto Card globally. This will the future of airline miles and credit card points. Cypher is a global on-chain bank account.

Virallinen verkkosivusto:
https://cypherhq.io/cypr/
Valkoinen paperi:
https://public.cypherd.io/CypherWhitePaper.pdf
Block Explorer:
https://basescan.org/token/0xd262a4c7108c8139b2b189758e8d17c3dfc91a38

Cypher (CYPR) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

Cypher (CYPR) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä CYPR-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta CYPR-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät CYPR-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu CYPR-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka CYPR-rahaketta ostetaan

Oletko kiinnostunut lisäämään Cypher (CYPR) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita CYPR-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista.

Cypher (CYPR) -rahakkeen hintahistoria

CYPR -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia.

CYPR-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne CYPR-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? CYPR-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

