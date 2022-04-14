Covalent X Token (CXT) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Covalent X Token (CXT) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Covalent X Token (CXT) -rahakkeen tiedot Virallinen verkkosivusto: https://www.covalenthq.com/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x7abc8a5768e6be61a6c693a6e4eacb5b60602c4d Osta CXT-rahaketta nyt!

Covalent X Token (CXT) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Covalent X Token (CXT) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 36.54M $ 36.54M $ 36.54M Kokonaistarjonta: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 978.89M $ 978.89M $ 978.89M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 37.33M $ 37.33M $ 37.33M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.186 $ 0.186 $ 0.186 Kaikkien aikojen alin: $ 0.022540025208507328 $ 0.022540025208507328 $ 0.022540025208507328 Nykyinen hinta: $ 0.03733 $ 0.03733 $ 0.03733 Lue lisää Covalent X Token (CXT) -rahakkeen hinnasta

Covalent X Token (CXT) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Covalent X Token (CXT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä CXT-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta CXT-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät CXT-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu CXT-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

