Ctomorrow Platform (CTP) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Ctomorrow Platform (CTP) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.

Ctomorrow Platform (CTP) -rahakkeen tiedot CTomorrow's Smart Data Factory, where AI skin scanning meets personalized cosmetic solutions and earning rewards with our S2E (Scan to Earn) system a variation of M2E (Move to Earn). Join us to revolutionize skincare with AI precision and integrated $CTP rewards. Experience the future with Tomorrow's Smart Data Factory - where every scan brings you closer to your best skin. Virallinen verkkosivusto: https://ctomorrow.io Valkoinen paperi: https://ctomorrow.io/wp-content/uploads/2021/12/CTomorrow-White-Paper-v1.1.0_Web_Version.pdf Block Explorer: https://bscscan.com/token/0xb850CAC12Ab85d4400db61ac78DC5Fc2418b6868 Osta CTP-rahaketta nyt!

Ctomorrow Platform (CTP) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Ctomorrow Platform (CTP) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 3.34M $ 3.34M $ 3.34M Kokonaistarjonta: $ 9.00B $ 9.00B $ 9.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 1.63B $ 1.63B $ 1.63B FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 18.41M $ 18.41M $ 18.41M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.0117 $ 0.0117 $ 0.0117 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000632357997106018 $ 0.000632357997106018 $ 0.000632357997106018 Nykyinen hinta: $ 0.002046 $ 0.002046 $ 0.002046 Lue lisää Ctomorrow Platform (CTP) -rahakkeen hinnasta

Ctomorrow Platform (CTP) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Ctomorrow Platform (CTP) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä CTP-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta CTP-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät CTP-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu CTP-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka CTP-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Ctomorrow Platform (CTP) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita CTP-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan CTP-rahakkeita MEXCistä nyt!

Ctomorrow Platform (CTP) -rahakkeen hintahistoria CTP -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu CTP-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

CTP-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne CTP-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? CTP-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso CTP-rahakkeen hintaennuste nyt!

