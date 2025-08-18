Lisätietoja CTP-rahakkeesta

Ctomorrow Platform – hinta (CTP)

1CTP - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

-0.09%1D
USD
Reaaliaikainen Ctomorrow Platform (CTP) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 03:54:35 (UTC+8)

Ctomorrow Platform (CTP) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
24 h:n matalin
24 h:n korkein

-0.05%

-0.09%

-4.54%

-4.54%

Ctomorrow Platform (CTP) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.002062. Viimeisen 24 tunnin aikana CTP on vaihdellut alimmillaan $ 0.001997 ja korkeimmillaan $ 0.002071 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. CTP-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.9929921324944937, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.000632357997106018.

Lyhyen aikavälin tuloksissa CTP on muuttunut -0.05% viimeisen tunnin aikana, -0.09% 24 tunnin aikana ja -4.54% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Ctomorrow Platform (CTP) -rahakkeen markkinatiedot

No.1620

18.11%

BSC

Ctomorrow Platform-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 3.36M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 73.27K. CTP-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.63B ja sen kokonaistarjonta on 9000000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 18.56M.

Ctomorrow Platform (CTP) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Ctomorrow Platform-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.00000186-0.09%
30 päivää$ +0.000017+0.83%
60 päivää$ +0.000727+54.45%
90 päivää$ -0.000155-7.00%
Ctomorrow Platform-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään CTP-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.00000186 (-0.09%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Ctomorrow Platform 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ +0.000017 (+0.83%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Ctomorrow Platform-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, CTP-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.000727 (+54.45%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Ctomorrow Platform-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.000155 (-7.00%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Ctomorrow Platform (CTP)?

Tarkista Ctomorrow Platform-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Ctomorrow Platform (CTP)

CTomorrow's Smart Data Factory, where AI skin scanning meets personalized cosmetic solutions and earning rewards with our S2E (Scan to Earn) system a variation of M2E (Move to Earn). Join us to revolutionize skincare with AI precision and integrated $CTP rewards. Experience the future with Tomorrow's Smart Data Factory - where every scan brings you closer to your best skin.

Ctomorrow Platform on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Ctomorrow Platform-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista CTP-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Ctomorrow Platform-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Ctomorrow Platform-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Ctomorrow Platform-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Ctomorrow Platform (CTP) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Ctomorrow Platform (CTP) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Ctomorrow Platform-rahakkeelle.

Tarkista Ctomorrow Platform-rahakkeen hintaennuste nyt!

Ctomorrow Platform (CTP) -rahakkeen tokenomiikka

Ctomorrow Platform (CTP) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää CTP-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ctomorrow Platform (CTP) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Ctomorrow Platform:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Ctomorrow Platform MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

CTP paikallisiin valuuttoihin

Ctomorrow Platform-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Ctomorrow Platform toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Ctomorrow Platform-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Ctomorrow Platform”

Paljonko Ctomorrow Platform (CTP) on arvoltaan tänään?
CTP-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.002062 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on CTP-USD-parin nykyinen hinta?
CTP -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.002062. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Ctomorrow Platform-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen CTP markkina-arvo on $ 3.36M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on CTP-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
CTP-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.63B USD.
Mikä oli CTP-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
CTP saavutti ATH-hinnaksi 0.9929921324944937 USD.
Mikä oli CTP-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
CTP-rahakkeen ATL-hinta oli 0.000632357997106018 USD.
Mikä on CTP-rahakkeen treidausvolyymi?
CTP-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 73.27K USD.
Nouseeko CTP tänä vuonna korkeammalle?
CTP saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso CTP-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 03:54:35 (UTC+8)

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

