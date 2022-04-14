Cross The Ages (CTA) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Cross The Ages (CTA) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Cross The Ages (CTA) -rahakkeen tiedot Cross The Ages is first and foremost a multimedia Intellectual Property (IP) grounded in a futuristic fantasy meets sci-fi epic narrative that forms the foundation of an experiential ecosystem blending virtual and real worlds. The CTA ecosystem will include gaming, E-sports, animation, collectibles, as well as an underlying gaming investment model where investment in the gaming virtual World of Artellium can translate into the renewable energy transition through clean energy production in the real World. Virallinen verkkosivusto: https://www.crosstheages.com/ Valkoinen paperi: https://whitepaper.crosstheages.com/ Block Explorer: https://solscan.io/token/CTAyri1T4d1QRfnmtSRpEsPS5tyH6shA1WTskhybmrMT Osta CTA-rahaketta nyt!

Cross The Ages (CTA) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Cross The Ages (CTA) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 19.10M $ 19.10M $ 19.10M Kokonaistarjonta: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Kierrossa oleva tarjonta: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 19.10M $ 19.10M $ 19.10M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.4637 $ 0.4637 $ 0.4637 Kaikkien aikojen alin: $ 0.01308060535556775 $ 0.01308060535556775 $ 0.01308060535556775 Nykyinen hinta: $ 0.0382 $ 0.0382 $ 0.0382 Lue lisää Cross The Ages (CTA) -rahakkeen hinnasta

Cross The Ages (CTA) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Cross The Ages (CTA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä CTA-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta CTA-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät CTA-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu CTA-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka CTA-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Cross The Ages (CTA) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita CTA-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan CTA-rahakkeita MEXCistä nyt!

Cross The Ages (CTA) -rahakkeen hintahistoria CTA -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu CTA-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

CTA-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne CTA-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? CTA-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso CTA-rahakkeen hintaennuste nyt!

