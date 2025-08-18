Cross The Ages (CTA) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.03847. Viimeisen 24 tunnin aikana CTA on vaihdellut alimmillaan $ 0.03834 ja korkeimmillaan $ 0.04526 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. CTA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.4626006490895327, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.01308060535556775.
Lyhyen aikavälin tuloksissa CTA on muuttunut -0.11% viimeisen tunnin aikana, -2.13% 24 tunnin aikana ja -11.36% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Cross The Ages (CTA) -rahakkeen markkinatiedot
No.864
$ 19.24M
$ 19.24M$ 19.24M
$ 203.56K
$ 203.56K$ 203.56K
$ 19.24M
$ 19.24M$ 19.24M
500.00M
500.00M 500.00M
500,000,000
500,000,000 500,000,000
500,000,000
500,000,000 500,000,000
100.00%
ETH
Cross The Ages-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 19.24M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 203.56K. CTA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 500.00M ja sen kokonaistarjonta on 500000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 19.24M.
Cross The Ages (CTA) -rahakkeen hintahistoria USD
Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Cross The Ages-hinnanmuutoksia:
Kausi
Muuta (USD)
Muuta (%)
Tänään
$ -0.0008399
-2.13%
30 päivää
$ -0.00683
-15.08%
60 päivää
$ -0.0244
-38.82%
90 päivää
$ +0.00849
+28.31%
Cross The Ages-rahakkeiden hinnanmuutos tänään
Tänään CTA-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.0008399 (-2.13%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.
Cross The Ages 30 päivän hinnanmuutos
Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.00683 (-15.08%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.
Cross The Ages-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos
Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, CTA-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.0244 (-38.82%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.
Cross The Ages-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos
Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ +0.00849 (+28.31%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.
Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Cross The Ages (CTA)?
Cross The Ages is first and foremost a multimedia Intellectual Property (IP) grounded in a futuristic fantasy meets sci-fi epic narrative that forms the foundation of an experiential ecosystem blending virtual and real worlds. The CTA ecosystem will include gaming, E-sports, animation, collectibles, as well as an underlying gaming investment model where investment in the gaming virtual World of Artellium can translate into the renewable energy transition through clean energy production in the real World.
Cross The Ages on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Cross The Ages-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.
Lisäksi voit tehdä seuraavat: - Tarkista CTA-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi. - Lue Cross The Ages-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.
Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Cross The Ages-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.
Cross The Ages-rahakkeen hintaennuste (USD)
Kuinka paljon Cross The Ages (CTA) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Cross The Ages (CTA) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Cross The Ages-rahakkeelle.
Cross The Ages (CTA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää CTA-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
Cross The Ages (CTA) -ostamisen perusteet
Etsitkö tapaa Cross The Ages:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Cross The Ages MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.
Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme.
Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.