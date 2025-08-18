Lisätietoja CTA-rahakkeesta

CTA-rahakkeen hintatiedot

CTA-rahakkeen valkoinen paperi

CTA-rahakkeen virallinen verkkosivusto

CTA-rahakkeen tokenomiikka

CTA-rahakkeen hintaennuste

CTA-rahakkeen historia

CTA-osto-opas

CTA/fiat-valuuttamuunnin

CTA-rahakkeen spot

Esimarkkinat

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Cross The Ages-logo

Cross The Ages – hinta (CTA)

1CTA - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.03841
$0.03841$0.03841
-2.14%1D
USD
Reaaliaikainen Cross The Ages (CTA) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 03:54:09 (UTC+8)

Cross The Ages (CTA) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.03834
$ 0.03834$ 0.03834
24 h:n matalin
$ 0.04526
$ 0.04526$ 0.04526
24 h:n korkein

$ 0.03834
$ 0.03834$ 0.03834

$ 0.04526
$ 0.04526$ 0.04526

$ 0.4626006490895327
$ 0.4626006490895327$ 0.4626006490895327

$ 0.01308060535556775
$ 0.01308060535556775$ 0.01308060535556775

-0.11%

-2.13%

-11.36%

-11.36%

Cross The Ages (CTA) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.03847. Viimeisen 24 tunnin aikana CTA on vaihdellut alimmillaan $ 0.03834 ja korkeimmillaan $ 0.04526 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. CTA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.4626006490895327, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.01308060535556775.

Lyhyen aikavälin tuloksissa CTA on muuttunut -0.11% viimeisen tunnin aikana, -2.13% 24 tunnin aikana ja -11.36% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Cross The Ages (CTA) -rahakkeen markkinatiedot

No.864

$ 19.24M
$ 19.24M$ 19.24M

$ 203.56K
$ 203.56K$ 203.56K

$ 19.24M
$ 19.24M$ 19.24M

500.00M
500.00M 500.00M

500,000,000
500,000,000 500,000,000

500,000,000
500,000,000 500,000,000

100.00%

ETH

Cross The Ages-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 19.24M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 203.56K. CTA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 500.00M ja sen kokonaistarjonta on 500000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 19.24M.

Cross The Ages (CTA) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Cross The Ages-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.0008399-2.13%
30 päivää$ -0.00683-15.08%
60 päivää$ -0.0244-38.82%
90 päivää$ +0.00849+28.31%
Cross The Ages-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään CTA-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.0008399 (-2.13%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Cross The Ages 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.00683 (-15.08%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Cross The Ages-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, CTA-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.0244 (-38.82%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Cross The Ages-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ +0.00849 (+28.31%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Cross The Ages (CTA)?

Tarkista Cross The Ages-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Cross The Ages (CTA)

Cross The Ages is first and foremost a multimedia Intellectual Property (IP) grounded in a futuristic fantasy meets sci-fi epic narrative that forms the foundation of an experiential ecosystem blending virtual and real worlds. The CTA ecosystem will include gaming, E-sports, animation, collectibles, as well as an underlying gaming investment model where investment in the gaming virtual World of Artellium can translate into the renewable energy transition through clean energy production in the real World.

Cross The Ages on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Cross The Ages-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista CTA-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Cross The Ages-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Cross The Ages-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Cross The Ages-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Cross The Ages (CTA) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Cross The Ages (CTA) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Cross The Ages-rahakkeelle.

Tarkista Cross The Ages-rahakkeen hintaennuste nyt!

Cross The Ages (CTA) -rahakkeen tokenomiikka

Cross The Ages (CTA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää CTA-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Cross The Ages (CTA) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Cross The Ages:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Cross The Ages MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

CTA paikallisiin valuuttoihin

1 Cross The Ages(CTA) - VND
1,012.33805
1 Cross The Ages(CTA) - AUD
A$0.0596285
1 Cross The Ages(CTA) - GBP
0.0284678
1 Cross The Ages(CTA) - EUR
0.0330842
1 Cross The Ages(CTA) - USD
$0.03847
1 Cross The Ages(CTA) - MYR
RM0.1623434
1 Cross The Ages(CTA) - TRY
1.5745771
1 Cross The Ages(CTA) - JPY
¥5.69356
1 Cross The Ages(CTA) - ARS
ARS$50.5518882
1 Cross The Ages(CTA) - RUB
3.0995279
1 Cross The Ages(CTA) - INR
3.3576616
1 Cross The Ages(CTA) - IDR
Rp630.6556368
1 Cross The Ages(CTA) - KRW
53.8795432
1 Cross The Ages(CTA) - PHP
2.1993299
1 Cross The Ages(CTA) - EGP
￡E.1.8650256
1 Cross The Ages(CTA) - BRL
R$0.2108156
1 Cross The Ages(CTA) - CAD
C$0.0534733
1 Cross The Ages(CTA) - BDT
4.6787214
1 Cross The Ages(CTA) - NGN
59.0933823
1 Cross The Ages(CTA) - COP
$155.1206575
1 Cross The Ages(CTA) - ZAR
R.0.6820731
1 Cross The Ages(CTA) - UAH
1.5841946
1 Cross The Ages(CTA) - VES
Bs5.27039
1 Cross The Ages(CTA) - CLP
$37.3159
1 Cross The Ages(CTA) - PKR
Rs10.8454624
1 Cross The Ages(CTA) - KZT
20.6714698
1 Cross The Ages(CTA) - THB
฿1.2564302
1 Cross The Ages(CTA) - TWD
NT$1.173335
1 Cross The Ages(CTA) - AED
د.إ0.1411849
1 Cross The Ages(CTA) - CHF
Fr0.030776
1 Cross The Ages(CTA) - HKD
HK$0.3004507
1 Cross The Ages(CTA) - AMD
֏14.722469
1 Cross The Ages(CTA) - MAD
.د.م0.3466147
1 Cross The Ages(CTA) - MXN
$0.7216972
1 Cross The Ages(CTA) - SAR
ريال0.1442625
1 Cross The Ages(CTA) - PLN
0.1408002
1 Cross The Ages(CTA) - RON
лв0.1673445
1 Cross The Ages(CTA) - SEK
kr0.3700814
1 Cross The Ages(CTA) - BGN
лв0.0646296
1 Cross The Ages(CTA) - HUF
Ft13.1386591
1 Cross The Ages(CTA) - CZK
0.8144099
1 Cross The Ages(CTA) - KWD
د.ك0.01173335
1 Cross The Ages(CTA) - ILS
0.1311827
1 Cross The Ages(CTA) - AOA
Kz35.2612173
1 Cross The Ages(CTA) - BHD
.د.ب0.01450319
1 Cross The Ages(CTA) - BMD
$0.03847
1 Cross The Ages(CTA) - DKK
kr0.2473621
1 Cross The Ages(CTA) - HNL
L1.0113763
1 Cross The Ages(CTA) - MUR
1.7592331
1 Cross The Ages(CTA) - NAD
$0.6797649
1 Cross The Ages(CTA) - NOK
kr0.3916246
1 Cross The Ages(CTA) - NZD
$0.0657837
1 Cross The Ages(CTA) - PAB
B/.0.03847
1 Cross The Ages(CTA) - PGK
K0.1592658
1 Cross The Ages(CTA) - QAR
ر.ق0.1400308
1 Cross The Ages(CTA) - RSD
дин.3.8823924

Cross The Ages-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Cross The Ages toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Cross The Ages-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Cross The Ages”

Paljonko Cross The Ages (CTA) on arvoltaan tänään?
CTA-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.03847 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on CTA-USD-parin nykyinen hinta?
CTA -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.03847. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Cross The Ages-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen CTA markkina-arvo on $ 19.24M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on CTA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
CTA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 500.00M USD.
Mikä oli CTA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
CTA saavutti ATH-hinnaksi 0.4626006490895327 USD.
Mikä oli CTA-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
CTA-rahakkeen ATL-hinta oli 0.01308060535556775 USD.
Mikä on CTA-rahakkeen treidausvolyymi?
CTA-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 203.56K USD.
Nouseeko CTA tänä vuonna korkeammalle?
CTA saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso CTA-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 03:54:09 (UTC+8)

Cross The Ages (CTA) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

CTA-USD-laskin

Summa

CTA
CTA
USD
USD

1 CTA = 0.03846 USD

Treidaa CTA-rahaketta

CTAUSDT
$0.03841
$0.03841$0.03841
-2.16%

Liity MEXCiin tänään

-- spot-takaajan maksu, -- spot-ostajan maksu
-- Futuurien takaajan maksu, -- futuurien ostajan maksu