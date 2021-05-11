CASPER (CSPR) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu CASPER (CSPR) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
CASPER (CSPR) -rahakkeen tiedot

Casper is a proof of stake blockchain network optimized for enterprise and developer adoption. The Casper Network is the first live blockchain built off the Correct-by-Construction (CBC) Casper specification, allowing the network to create sustainable new markets and unlock value by tokenizing nearly any asset without compromising performance or security. Activity on Casper is governed by CSPR, the network’s native token.

Virallinen verkkosivusto:
https://casper.network/
Valkoinen paperi:
https://www.casper.network/core-features-casper-network
Block Explorer:
https://cspr.live/

CASPER (CSPR) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu CASPER (CSPR) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 139.41M
$ 139.41M$ 139.41M
Kokonaistarjonta:
$ 13.83B
$ 13.83B$ 13.83B
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 13.35B
$ 13.35B$ 13.35B
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 144.34M
$ 144.34M$ 144.34M
Kaikkien aikojen korkein:
$ 23.7149
$ 23.7149$ 23.7149
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.006247679314270495
$ 0.006247679314270495$ 0.006247679314270495
Nykyinen hinta:
$ 0.01044
$ 0.01044$ 0.01044

CASPER (CSPR) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

CASPER (CSPR) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä CSPR-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta CSPR-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät CSPR-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu CSPR-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka CSPR-rahaketta ostetaan

Oletko kiinnostunut lisäämään CASPER (CSPR) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita CSPR-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista.

CASPER (CSPR) -rahakkeen hintahistoria

CSPR -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia.

CSPR-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne CSPR-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? CSPR-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.