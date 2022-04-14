cSigma Finance (CSIGMA) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu cSigma Finance (CSIGMA) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

cSigma Finance (CSIGMA) -rahakkeen tiedot cSigma Finance is a decentralized finance (DeFi) protocol that tokenizes Private Credit on multiple blockchain networks and connects borrowers with Stablecoin lenders through an AI-driven process. Borrowers, once vetted and approved, set up permissioned and permissionless Vaults, in which lenders lend capital and generate yield. Virallinen verkkosivusto: https://www.csigma.finance/ Valkoinen paperi: https://csigma-edge.gitbook.io/csigma-edge Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x53162ec0adae49f21515bb8ca91534dd3872c8db Osta CSIGMA-rahaketta nyt!

cSigma Finance (CSIGMA) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu cSigma Finance (CSIGMA) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: -- -- -- Kokonaistarjonta: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Kierrossa oleva tarjonta: -- -- -- FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 10.45M $ 10.45M $ 10.45M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.035 $ 0.035 $ 0.035 Kaikkien aikojen alin: -- -- -- Nykyinen hinta: $ 0.01045 $ 0.01045 $ 0.01045 Lue lisää cSigma Finance (CSIGMA) -rahakkeen hinnasta

cSigma Finance (CSIGMA) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset cSigma Finance (CSIGMA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä CSIGMA-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta CSIGMA-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät CSIGMA-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu CSIGMA-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

cSigma Finance (CSIGMA) -rahakkeen hintahistoria CSIGMA -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu CSIGMA-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

CSIGMA-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne CSIGMA-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? CSIGMA-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso CSIGMA-rahakkeen hintaennuste nyt!

