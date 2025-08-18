Lisätietoja CSIGMA-rahakkeesta

CSIGMA-rahakkeen hintatiedot

CSIGMA-rahakkeen valkoinen paperi

CSIGMA-rahakkeen virallinen verkkosivusto

CSIGMA-rahakkeen tokenomiikka

CSIGMA-rahakkeen hintaennuste

CSIGMA-rahakkeen historia

CSIGMA-osto-opas

CSIGMA/fiat-valuuttamuunnin

CSIGMA-rahakkeen spot

Esimarkkinat

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

cSigma Finance-logo

cSigma Finance – hinta (CSIGMA)

1CSIGMA - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.01045
$0.01045$0.01045
0.00%1D
USD
Reaaliaikainen cSigma Finance (CSIGMA) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 00:26:04 (UTC+8)

cSigma Finance (CSIGMA) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.01045
$ 0.01045$ 0.01045
24 h:n matalin
$ 0.01045
$ 0.01045$ 0.01045
24 h:n korkein

$ 0.01045
$ 0.01045$ 0.01045

$ 0.01045
$ 0.01045$ 0.01045

--
----

--
----

0.00%

0.00%

-0.29%

-0.29%

cSigma Finance (CSIGMA) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.01045. Viimeisen 24 tunnin aikana CSIGMA on vaihdellut alimmillaan $ 0.01045 ja korkeimmillaan $ 0.01045 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. CSIGMA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on --, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on --.

Lyhyen aikavälin tuloksissa CSIGMA on muuttunut 0.00% viimeisen tunnin aikana, 0.00% 24 tunnin aikana ja -0.29% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

cSigma Finance (CSIGMA) -rahakkeen markkinatiedot

--
----

$ 1.41
$ 1.41$ 1.41

$ 10.45M
$ 10.45M$ 10.45M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

ETH

cSigma Finance-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on -- ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 1.41. CSIGMA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on -- ja sen kokonaistarjonta on 1000000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 10.45M.

cSigma Finance (CSIGMA) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän cSigma Finance-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 00.00%
30 päivää$ +0.00455+77.11%
60 päivää$ -0.00271-20.60%
90 päivää$ -0.00356-25.42%
cSigma Finance-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään CSIGMA-rahakkeiden hinta muuttui $ 0 (0.00%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

cSigma Finance 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ +0.00455 (+77.11%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

cSigma Finance-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, CSIGMA-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.00271 (-20.60%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

cSigma Finance-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.00356 (-25.42%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle cSigma Finance (CSIGMA)?

Tarkista cSigma Finance-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on cSigma Finance (CSIGMA)

cSigma Finance is a decentralized finance (DeFi) protocol that tokenizes Private Credit on multiple blockchain networks and connects borrowers with Stablecoin lenders through an AI-driven process. Borrowers, once vetted and approved, set up permissioned and permissionless Vaults, in which lenders lend capital and generate yield.

cSigma Finance on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja cSigma Finance-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista CSIGMA-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue cSigma Finance-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään cSigma Finance-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

cSigma Finance-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon cSigma Finance (CSIGMA) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko cSigma Finance (CSIGMA) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita cSigma Finance-rahakkeelle.

Tarkista cSigma Finance-rahakkeen hintaennuste nyt!

cSigma Finance (CSIGMA) -rahakkeen tokenomiikka

cSigma Finance (CSIGMA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää CSIGMA-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

cSigma Finance (CSIGMA) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa cSigma Finance:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa cSigma Finance MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

CSIGMA paikallisiin valuuttoihin

1 cSigma Finance(CSIGMA) - VND
274.99175
1 cSigma Finance(CSIGMA) - AUD
A$0.0161975
1 cSigma Finance(CSIGMA) - GBP
0.007733
1 cSigma Finance(CSIGMA) - EUR
0.008987
1 cSigma Finance(CSIGMA) - USD
$0.01045
1 cSigma Finance(CSIGMA) - MYR
RM0.044099
1 cSigma Finance(CSIGMA) - TRY
0.4277185
1 cSigma Finance(CSIGMA) - JPY
¥1.5466
1 cSigma Finance(CSIGMA) - ARS
ARS$13.6958745
1 cSigma Finance(CSIGMA) - RUB
0.842061
1 cSigma Finance(CSIGMA) - INR
0.912703
1 cSigma Finance(CSIGMA) - IDR
Rp171.311448
1 cSigma Finance(CSIGMA) - KRW
14.656334
1 cSigma Finance(CSIGMA) - PHP
0.5976355
1 cSigma Finance(CSIGMA) - EGP
￡E.0.5067205
1 cSigma Finance(CSIGMA) - BRL
R$0.057266
1 cSigma Finance(CSIGMA) - CAD
C$0.0145255
1 cSigma Finance(CSIGMA) - BDT
1.270929
1 cSigma Finance(CSIGMA) - NGN
16.027583
1 cSigma Finance(CSIGMA) - COP
$42.1370125
1 cSigma Finance(CSIGMA) - ZAR
R.0.1854875
1 cSigma Finance(CSIGMA) - UAH
0.430331
1 cSigma Finance(CSIGMA) - VES
Bs1.43165
1 cSigma Finance(CSIGMA) - CLP
$10.1156
1 cSigma Finance(CSIGMA) - PKR
Rs2.96362
1 cSigma Finance(CSIGMA) - KZT
5.615203
1 cSigma Finance(CSIGMA) - THB
฿0.3416105
1 cSigma Finance(CSIGMA) - TWD
NT$0.3186205
1 cSigma Finance(CSIGMA) - AED
د.إ0.0383515
1 cSigma Finance(CSIGMA) - CHF
Fr0.00836
1 cSigma Finance(CSIGMA) - HKD
HK$0.0816145
1 cSigma Finance(CSIGMA) - AMD
֏3.999215
1 cSigma Finance(CSIGMA) - MAD
.د.م0.0941545
1 cSigma Finance(CSIGMA) - MXN
$0.196251
1 cSigma Finance(CSIGMA) - SAR
ريال0.0391875
1 cSigma Finance(CSIGMA) - PLN
0.038247
1 cSigma Finance(CSIGMA) - RON
лв0.0454575
1 cSigma Finance(CSIGMA) - SEK
kr0.1006335
1 cSigma Finance(CSIGMA) - BGN
лв0.017556
1 cSigma Finance(CSIGMA) - HUF
Ft3.5750495
1 cSigma Finance(CSIGMA) - CZK
0.221331
1 cSigma Finance(CSIGMA) - KWD
د.ك0.00318725
1 cSigma Finance(CSIGMA) - ILS
0.0356345
1 cSigma Finance(CSIGMA) - AOA
Kz9.5259065
1 cSigma Finance(CSIGMA) - BHD
.د.ب0.00393965
1 cSigma Finance(CSIGMA) - BMD
$0.01045
1 cSigma Finance(CSIGMA) - DKK
kr0.0671935
1 cSigma Finance(CSIGMA) - HNL
L0.273163
1 cSigma Finance(CSIGMA) - MUR
0.4778785
1 cSigma Finance(CSIGMA) - NAD
$0.1848605
1 cSigma Finance(CSIGMA) - NOK
kr0.1064855
1 cSigma Finance(CSIGMA) - NZD
$0.017974
1 cSigma Finance(CSIGMA) - PAB
B/.0.01045
1 cSigma Finance(CSIGMA) - PGK
K0.044099
1 cSigma Finance(CSIGMA) - QAR
ر.ق0.038038
1 cSigma Finance(CSIGMA) - RSD
дин.1.054823

cSigma Finance-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton cSigma Finance toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen cSigma Finance-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”cSigma Finance”

Paljonko cSigma Finance (CSIGMA) on arvoltaan tänään?
CSIGMA-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.01045 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on CSIGMA-USD-parin nykyinen hinta?
CSIGMA -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.01045. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on cSigma Finance-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen CSIGMA markkina-arvo on -- USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on CSIGMA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
CSIGMA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on -- USD.
Mikä oli CSIGMA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
CSIGMA saavutti ATH-hinnaksi -- USD.
Mikä oli CSIGMA-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
CSIGMA-rahakkeen ATL-hinta oli -- USD.
Mikä on CSIGMA-rahakkeen treidausvolyymi?
CSIGMA-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 1.41 USD.
Nouseeko CSIGMA tänä vuonna korkeammalle?
CSIGMA saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso CSIGMA-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 00:26:04 (UTC+8)

cSigma Finance (CSIGMA) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

CSIGMA-USD-laskin

Summa

CSIGMA
CSIGMA
USD
USD

1 CSIGMA = 0.01045 USD

Treidaa CSIGMA-rahaketta

CSIGMAUSDT
$0.01045
$0.01045$0.01045
0.00%

Liity MEXCiin tänään

-- spot-takaajan maksu, -- spot-ostajan maksu
-- Futuurien takaajan maksu, -- futuurien ostajan maksu