CROSS (CROSS) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu CROSS (CROSS) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-11-18 07:00:39 (UTC+8)
USD

CROSS (CROSS) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu CROSS (CROSS) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 39.97M
$ 39.97M
Kokonaistarjonta:
$ 1.00B
$ 1.00B
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 335.22M
$ 335.22M
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 119.24M
$ 119.24M
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.44571
$ 0.44571
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.04656997751656906
$ 0.04656997751656906
Nykyinen hinta:
$ 0.11924
$ 0.11924

CROSS (CROSS) -rahakkeen tiedot

CROSS is a Layer 1 blockchain purpose-built for Web3 gaming. Its business model focuses on providing full-stack infrastructure for on-chain games and capturing value through gas fees, DEX trading, NFT transactions, and developer tools. The project’s vision is to create a scalable, performance-driven ecosystem that bridges Web2-scale gaming with Web3 ownership and token economies.

Virallinen verkkosivusto:
https://www.ogfcorp.com/
Block Explorer:
https://bscscan.com/token/0x6bf62ca91e397b5a7d1d6bce97d9092065d7a510#tokenInfo

CROSS (CROSS) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

CROSS (CROSS) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä CROSS-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta CROSS-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät CROSS-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu CROSS-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka CROSS-rahaketta ostetaan

Oletko kiinnostunut lisäämään CROSS (CROSS) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita CROSS-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista.

CROSS (CROSS) -rahakkeen hintahistoria

CROSS -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia.

CROSS-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne CROSS-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? CROSS-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

