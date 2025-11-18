CROSS (CROSS) -rahakkeiden hintaennuste (USD)

Hanki CROSS-rahakkeiden hintaennusteita vuosille 2026, 2027, 2028, 2030 ja muille. Ennusta, kuinka paljon CROSS kasvaa seuraavan viiden vuoden tai pidemmän ajan kuluessa. Ennusta tulevat hintaskenaariot välittömästi markkinatrendien ja -tunnelman perusteella.

Osta CROSS-rahaketta

Anna luku väliltä -100 ja 1 000 ennustaaksesi CROSS-rahakkeiden hinnan % Laske *Vastuuvapauslauseke: Kaikki hintaennusteet perustuvat käyttäjän antamiin tietoihin. $0.11052 $0.11052 $0.11052 -0.23% USD Todellinen Ennuste CROSS-hintaennuste vuosille 2025–2050 (USD) CROSS (CROSS) -hintaennuste vuodelle 2025 (tälle vuodelle) Ennusteesi perusteella CROSS saattaa kasvaa 0.00%. Se saattaa saavuttaa treidaushinnan $ 0.11052 vuonna 2025. CROSS (CROSS) -hintaennuste vuodelle 2026 (ensi vuodelle) Ennusteesi perusteella CROSS saattaa kasvaa 5.00%. Se saattaa saavuttaa treidaushinnan $ 0.116046 vuonna 2026. CROSS (CROSS) -hintaennuste vuodelle 2027 (2 vuoden kuluttua) Hintaennustemoduulin mukaan CROSS-rahakkeen ennustettu vuoden 2027 tuleva hinta on $ 0.121848 10.25% kasvuvauhdilla. CROSS (CROSS) -hintaennuste vuodelle 2028 (3 vuoden kuluttua) Hintaennustemoduulin mukaan CROSS-rahakkeen ennustettu vuoden 2028 tuleva hinta on $ 0.127940 15.76% kasvuvauhdilla. CROSS (CROSS) -hintaennuste vuodelle 2029 (4 vuoden kuluttua) Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti CROSS-rahakkeiden vuoden 2029 tavoitehinta on $ 0.134337 ja kasvuvauhti 21.55%. CROSS (CROSS) -hintaennuste vuodelle 2030 (5 vuoden kuluttua) Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti CROSS-rahakkeiden vuoden 2030 tavoitehinta on $ 0.141054 ja kasvuvauhti 27.63%. CROSS (CROSS) -hintaennuste vuodelle 2040 (15 vuoden kuluttua) Vuonna 2040 CROSS-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 107.89%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ 0.229763. CROSS (CROSS) -hintaennuste vuodelle 2050 (25 vuoden kuluttua) Vuonna 2050 CROSS-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 238.64%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ 0.374259. Vuosi Hinta Kasvu 2025 $ 0.11052 0.00%

2026 $ 0.116046 5.00%

2027 $ 0.121848 10.25%

2028 $ 0.127940 15.76%

2029 $ 0.134337 21.55%

2030 $ 0.141054 27.63%

2031 $ 0.148107 34.01%

2032 $ 0.155512 40.71% Vuosi Hinta Kasvu 2033 $ 0.163288 47.75%

2034 $ 0.171452 55.13%

2035 $ 0.180025 62.89%

2036 $ 0.189026 71.03%

2037 $ 0.198478 79.59%

2038 $ 0.208401 88.56%

2039 $ 0.218822 97.99%

2040 $ 0.229763 107.89% Näytä lisää Lyhyen aikavälin CROSS-hintaennuste tälle päivälle, huomiselle, tälle viikolle ja 30 seuraavalle päivälle Päivämäärä Hintaennuste Kasvu November 18, 2025(Tänään) $ 0.11052 0.00%

November 19, 2025(Huomenna) $ 0.110535 0.01%

November 25, 2025(Tällä viikolla) $ 0.110625 0.10%

December 18, 2025(30 päivää) $ 0.110974 0.41% CROSS (CROSS) -hintaennuste tänään CROSS-rahakkeiden ennustettu hinta November 18, 2025(Tänään) on $0.11052 . Tämä ennuste heijastaa ilmoitetun kasvuprosentin laskettua tulosta ja antaa käyttäjille tilannekuvan tämän päivän mahdollisista hintojen muutoksista. CROSS (CROSS) -hintaennuste huomiselle Hintaennuste November 19, 2025(Huomenna) CROSS-rahakkeille, käyttäen 5% :n vuotuista kasvua, on $0.110535 . Nämä tulokset tarjoavat arvioidun näkymän rahakkeen arvolle valittujen parametrien perusteella. CROSS (CROSS) -hintaennuste tälle viikolle November 25, 2025(Tällä viikolla) mennessä hintaennuste CROSS-rahakkeille, käyttäen 5% :n vuotuista kasvua, on $0.110625 . Tämä viikoittainen ennuste on laskettu saman kasvuprosentin perusteella, jotta se antaa käsityksen mahdollisista hintatrendeistä tulevina päivinä. CROSS (CROSS) -hintaennuste 30 päivälle Katsottaessa 30 päivää eteenpäin CROSS-rahakkeiden arvioitu hinta on $0.110974 . Tämä ennuste on johdettu käyttämällä 5% :n vuotuista kasvua sen arvioimiseksi, mikä rahakkeen arvo voisi olla kuukauden kuluttua.

CROSS-rahakkeiden nykyiset hintatilastot Nykyinen hinta $ 0.11052$ 0.11052 $ 0.11052 Hintamuutos (24 h) -0.22% Markkina-arvo $ 36.98M$ 36.98M $ 36.98M Kierrossa oleva tarjonta 335.22M 335.22M 335.22M Volyymi (24 h) $ 254.87K$ 254.87K $ 254.87K Volyymi (24 h) -- CROSS-rahakkeiden viimeisin hinta on $ 0.11052. Sen 24 tunnin muutos on -0.23%, ja 24 tunnin treidausvolyymi $ 254.87K. Lisäksi CROSS-rahakkeiden liikkeessä oleva tarjonta on 335.22M ja sen markkina-arvo on $ 36.98M. Näytä CROSS-rahakkeiden reaaliaikainen hinta

Kuinka CROSS (CROSS) -rahakkeita ostetaan Yritätkö ostaa CROSS-rahakkeita? Voit nyt ostaa CROSS-rahakkeita luottokortilla, tilisiirrolla, P2P:llä ja monilla muilla maksutavoilla. Opi ostamaan CROSS-rahakkeita ja aloita MEXCissä nyt! Opi ostamaan CROSS-rahakkeita nyt

Historiallinen CROSS-hinta Viimeisimpien CROSS-live-hintasivulta kerättyjen tietojen mukaan CROSS-rahakkeiden tämänhetkinen hinta on 0.1103USD. CROSS-rahakkeiden (CROSS) kierrossa oleva tarjonta on 0.00 CROSS , jolloin sen markkina-arvo on $36.98M . Kausi Muuta(%) Muuta(USD) Korkea Matala 24 tuntia 0.03% $ 0.002810 $ 0.12317 $ 0.09984

7 päivää -0.12% $ -0.016279 $ 0.2208 $ 0.09022

30 päivää -0.08% $ -0.010959 $ 0.2208 $ 0.09022 24 tunnin suorituskyky Viimeisen 24 tunnin aikana CROSS-rahakkeiden hinta on muuttunut $0.002810 , mikä kuvastaa 0.03% arvon muutosta. 7 päivän suorituskyky Viimeisen 7 päivän aikana CROSS-rahakkeiden hinta oli ylimmillään $0.2208 ja alimmillaan $0.09022 . Sen hinta on muuttunut -0.12% . Tämä viimeaikainen trendi esittelee CROSS-rahakkeiden potentiaalia liikkua edelleen markkinoilla. 30 päivän suorituskyky Viimeisen kuukauden aikana CROSS-rahakkeiden hinta on muuttunut -0.08% , joka heijastaa noin $-0.010959 arvonmuutosta. Tämä viittaa siihen, että CROSS-rahakkeiden hinta saattaa muuttua lähitulevaisuudessa lisää. Tarkista CROSS-rahakkeiden täydellinen hintahistoria nähdäksesi yksityiskohtaiset trendit MEXCissä Näytä koko CROSS-rahakkeiden hintahistoria

Kuinka CROSS (CROSS) -rahakkeiden hinnanennustusmoduuli toimii? CROSS-rahakkeiden hinnanennustusmoduuli on käyttäjäystävällinen työkalu, joka on suunniteltu auttamaan sinua arvioimaan mahdollisia tulevia CROSS-hintoja omien kasvuoletustesi perusteella. Olitpa kokenut treidaaja tai utelias sijoittaja, tämä moduuli tarjoaa yksinkertaisen ja interaktiivisen tavan ennustaa rahakkeen tuleva arvo. 1. Anna kasvuennustuksesi Aloita antamalla haluamasi kasvuprosentti, joka voi olla joko positiivinen tai negatiivinen markkinanäkymistäsi riippuen. Tämä saattaa heijastaa CROSS-rahakkeisiin liittyviä odotuksiasi seuraavalle vuodelle, viidelle vuodelle tai jopa vuosikymmeniä eteenpäin. 2. Laske tulevaisuuden hinta Kun olet antanut kasvunopeuden, napsauta Laske-painiketta. Moduuli laskee CROSS-rahakkeille välittömästi ennustetun tulevan hinnan, jolloin saat selkeän kuvan siitä, kuinka ennustuksesi vaikuttaa rahakkeen arvoon ajan myötä. 3. Tutustu erilaisiin skenaarioihin Voit kokeilla erilaisia kasvuvauhteja nähdäksesi, kuinka erilaiset markkinaolosuhteet voivat vaikuttaa CROSS-rahakkeiden hintaan. Tämän joustavuuden avulla voit analysoida sekä optimistisia että konservatiivisia ennusteita, mikä auttaa sinua tekemään tietoisempia päätöksiä. 4. Käyttäjien mieliala ja yhteisön tiedot Moduuliin sisältyy myös käyttäjien mielipidetiedot, joiden avulla voit verrata ennusteitasi muiden käyttäjien ennusteisiin. Nämä yhdistetyt tiedot tarjoavat arvokkaita näkemyksiä siitä, miten yhteisö näkee CROSS-rahakkeiden tulevaisuuden. Hintaennusteen tekniset indikaattorit Ennusteen tarkkuuden parantamiseksi moduuli hyödyntää erilaisia teknisiä indikaattoreita ja markkinatietoja. Näitä ovat: Exponential Moving Averages (EMA): Auttaa seuraamaan rahakkeen hintatrendiä tasoittamalla vaihteluita ja tarjoamalla käsityksen mahdollisista trendin käänteistä. Bollinger Bands: Mittaa markkinoiden volatiliteettia ja tunnistaa mahdolliset yliostetut tai ylimyydyt tilanteet. Relative Strength Index (RSI): Arvioi CROSS-rahakkeiden vauhtia sen määrittämiseksi, onko se nousu- vai laskuvaiheessa. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Arvioi hintaliikkeiden voimakkuutta ja suuntaa mahdollisten tulo- ja poistumispisteiden tunnistamiseksi. Yhdistämällä nämä indikaattorit reaaliaikaisiin markkinatietoihin moduuli tarjoaa dynaamisen hintaennusteen, joka auttaa sinua saamaan syvempiä näkemyksiä CROSS-rahakkeiden tulevaisuudesta.

Miksi CROSS-rahakkeiden hinnan ennustaminen on tärkeää?

CROSS-hintaennusteet ovat tärkeitä useista syistä, ja sijoittajat käyttävät niitä eri tarkoituksiin:

Sijoitusstrategian kehittäminen: Ennusteet auttavat sijoittajia laatimaan strategioita. Arvioimalla tulevia hintoja käyttäjät voivat päättää, milloin he ostavat, myyvät tai pitävät hallussaan tiettyä kryptovaluuttaa.

Riskienarviointi: Mahdollisten hinnanmuutosten ymmärtäminen auttaa sijoittajia arvioimaan tiettyyn kryptokohteeseen liittyvää riskiä. Tämä on välttämätöntä mahdollisten tappioiden hallitsemiseksi ja lieventämiseksi.

Markkina-analyysi: Ennusteet sisältävät usein markkinatrendien, uutisten ja historiallisten tietojen analysoinnin. Tämä kattava analyysi auttaa sijoittajia ymmärtämään markkinoiden dynamiikkaa ja hinnanmuutoksiin vaikuttavia tekijöitä.

Salkun hajauttaminen: ennustamalla, mitkä kryptovaluutat voivat menestyä hyvin, sijoittajat voivat hajauttaa salkkuaan vastaavasti ja hajauttaa riskin eri varallisuuseriin.

Pitkän aikavälin suunnittelu: pitkän aikavälin voittoja etsivät sijoittajat luottavat ennusteisiin tunnistaessaan kryptovaluuttoja, joilla on tulevan kasvun potentiaalia.

Psykologinen valmius: mahdollisten hintaskenaarioiden tunteminen valmistaa sijoittajia emotionaalisesti ja taloudellisesti markkinoiden epävakauteen.

Yhteisön sitouttaminen: kryptohintaennusteet herättävät usein keskustelua sijoittajayhteisössä, mikä johtaa laajempaan ymmärrykseen ja yhteiseen tietoon perustuvaan näkemykseen markkinatrendeistä.

Usein kysytyt kysymykset (UKK): Kannattaako CROSS-rahakkeisiin sijoittaa nyt? Ennusteidesi mukaan CROSS saavuttaa hinnan -- undefined , joten se on harkitsemisen arvoinen rahake. Mikä on CROSS-rahakkeiden ensi kuun hintaennuste? CROSS (CROSS) -hintaennustetyökalun mukaan CROSS-rahakkeiden ennustettu hinta saavuttaa arvon -- undefined . Paljonko yksi CROSS maksaa vuonna 2026? 1 CROSS (CROSS) -rahakkeen hinta tänään on $0.11052 . Yllä olevan ennustusmoduulin mukaan CROSS-rahakkeiden hinta kasvaa 0.00% ja saavuttaa arvon -- vuonna 2026. Mikä on ennustettu hinta CROSS-rahakkeille vuonna 2027? CROSS (CROSS) -rahakkeiden hinnan ennustetaan nousevan 0.00% vuosittain saavuttaen hinnan -- 1 CROSS-rahakkeelle vuoteen 2027 mennessä. Mikä on CROSS-rahakkeiden arvioitu tavoitehinta vuodelle 2028? Hintaennusteesi mukaan CROSS (CROSS) tulee kasvamaan 0.00% ja sen arvioitu tavoitehinta on -- vuonna 2028. Mikä on CROSS-rahakkeiden arvioitu tavoitehinta vuodelle 2029? Hintaennusteesi mukaan CROSS (CROSS) tulee kasvamaan 0.00% ja sen arvioitu tavoitehinta on -- vuonna 2029. Paljonko yksi CROSS maksaa vuonna 2030? 1 CROSS (CROSS) -rahakkeen hinta tänään on $0.11052 . Yllä olevan ennustusmoduulin mukaan CROSS-rahakkeiden hinta kasvaa 0.00% ja saavuttaa arvon -- vuonna 2030. Mikä on CROSS-rahakkeiden hintaennuste vuodelle 2040? CROSS (CROSS) -rahakkeiden hinnan ennustetaan nousevan 0.00% vuosittain saavuttaen hinnan -- 1 CROSS-rahakkeelle vuoteen 2040 mennessä. Rekisteröidy nyt